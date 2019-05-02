На "Книжном Арсенале" поставят "Ветеранскую палатку"

Новости культуры: На майском "Книжном Арсенале" организаторы планируют поставить специальную "Ветеранскую палатку" для военной литературы.

Специально установленная палатка станет одной из изюминок форума и единственной тематической зоной, которая будет отделять книги военной тематики от других изданий. Организаторы планируют заполнить данное пространство изданиями, сюжеты в которых так или иначе связаны с российской агрессией.

Главным условием того, чтобы попасть в "палаточное" литературное пространство является то, что авторами книг должны быть очевидцы событий и их участники (ветераны, военные, волонтеры, переселенцы). Больше никаких ограничений к книжным "участникам" нет, сообщается на Правительственном портале. В Министерстве по делам ветеранов ожидают на активность авторов и приглашает принять участие в "Ветеранской палатке".

Главная цель такой инициативы - привлечь ветеранов к Международному литературному событию и дать им возможность заявить о себе, рассказать о своем видении войны на Донбассе и собственных переживаниях. "Они могут представить свои книги обществу. Для многих авторов написание этих книг - это способ реабилитации и адаптации (...). Поэтому мы рассматриваем это как действенный способ социализации ветеранов, которые вернулись домой, в мирную жизнь", - сообщает заместитель Министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк.

По словам чиновницы, подобным образом в Министерстве пробуют максимально популяризировать ветеранскую литературу и помочь распространять книги современной военной тематики в обществе. Подобные инициативы помогут повлиять на восприятие граждан событий, которые происходят на Востоке страны.

Напомним, "Книжный Арсенал" откроет свои двери 22 мая в Киеве, и продлиться фестиваль до 26 числа. Это станет девятый по счету книжный форум международного масштаба, где впервые будет представлен отдельный блок военной литературы.