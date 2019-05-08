Книга "Искусство не платить долгов, или Дополнение к искусству занимать, сочиненное человеком порядочным"

Книга "Искусство не платить долгов, или Дополнение к искусству занимать, сочиненное человеком порядочным" авторства Имбера Жака Жильбера впервые увидела свет в 1826 году. А спустя почти два столетия, в 2016, была продана на аукционе "Литфонда" за 15 тысяч долларов. Некоторые способы ухода от долговых обязательств от автора книги представляют несомненный интерес, хотя и были придуманы два века назад.