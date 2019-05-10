Скачать
Пятница, 10.05.2019
Неоднозначные книги, вызвавшие в обществе настоящий переполох
1 / 12

Неоднозначные книги, вызвавшие в обществе настоящий переполох

Реакция общества на затрагиваемые писателями темы и пропагандируемые идеи может быть острой и болезненной. В этом случае вокруг книг разгораются скандалы, их изымают из продажи, запрещают выдавать в библиотеках и даже сжигают. Впоследствии эти же произведения могут завоевать самые высокие литературные награды и быть поставлены в один ряд с лучшими образцами литературы. В нашем обзоре книги, которые в своё время вступали в противоречие с общепринятыми моральными нормами.
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Литература, Классические произведения, Книги которые вызвали шок.
15:35 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь