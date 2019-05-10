Неоднозначные книги, вызвавшие в обществе настоящий переполох Реакция общества на затрагиваемые писателями темы и пропагандируемые идеи может быть острой и болезненной. В этом случае вокруг книг разгораются скандалы, их изымают из продажи, запрещают выдавать в библиотеках и даже сжигают. Впоследствии эти же произведения могут завоевать самые высокие литературные награды и быть поставлены в один ряд с лучшими образцами литературы. В нашем обзоре книги, которые в своё время вступали в противоречие с общепринятыми моральными нормами.