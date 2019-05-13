Книжный Арсенал 2019: книги, встречи с писателями, презентации и многое другое

Новости культуры: С 22 по 26 мая в Художественном арсенале - IX Международный фестиваль "Книжный Арсенал".

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" - ежегодный проект Художественного арсенала - интеллектуальное событие Украины, где развиваются и взаимодействуют книжная, литературная, художественная сцены, воплощаются общие качественные, актуальные и инновационные проекты.

Миссия Книжного Арсенала - создавать такие взаимодействия, когда сочетание эстетического переживания и интеллектуального включения в контексте книги усиливает способность человека и общества.

Цели Книжного Арсенала:

Стимулировать качественное развитие и взаимодействие книжной, литературной, художественной сцен.

Проблематизировать и осмысливать весомые вопросы человека, общества и культуры.

Создавать дружественный пространство репрезентации книги во всех ее проявлениях.

Интегрировать украинскую и международную книжную и литературную сообщества.

Темой нынешнего фестиваля является сожительство, совместное бытие на основании ценностей и договоренностей.

Специальная программа "Соседство: открытый вопрос" охватывает различные проявления взаимоотношений между культурами, историями и политиками соседних стран: взаимное в литературах, выдающиеся фигуры на пересечении культур, право на память и место в истории, трансформации стран после падения Берлинской стены и нынешнее переформатирование европейского политического ландшафта. Как выстраиваются внутренние связи внутри страны? Как открывать друг друга через путешествия, репортажи, переводы, совместные издательские и художественные проекты? Как меняется образ украинской культуры в глазах соседей и влияет на его формирование?

Фокус-тему дополнит выставочный проект "РОЛИТ / СОСЕДИ" , посвященный легендарному кооперативном доме "Рабочих литературы" - широко известном как киевский "Ролит". Строительство и заселение Ролита совпало с началом репрессий и коренного изменения в организации литературной жизни: ликвидацией различных творческих объединений и возникновения единого Союза советских писателей Украины (1934) - одновременно с переносом столицы из Харькова в Киев. Выставка осветит истории отдельных жителей, связанные с периодами жизни в Ролите, отношения с соседями, личное и общественное, быт и творчество выдающихся художников таких как, Остап Вишня, Максим Рыльский, Олесь Гончар и многие другие.

Особым акцентом фестиваля станет "Мастерс палатка" - специальный проект Художественного арсенала и писателей-ветеранов в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины. Литература о настоящей русско-украинской войне, написанная участниками боевых действий и волонтерами, будет представлена на специально оборудованном военной палатке во дворе Арсенала, где также будут проходить автограф-сессии авторов.

В этом году особый статус в Международной программе Книжного Арсенала будет Канада, которая впервые представит на фестивале специальную программу встреч с авторами и презентации свежеизданные переводов. Важными фокусами международной составляющей станут дискуссии, посвященные темам соседства в глобальном масштабе , исторической тематике, разговоры о правах и свободах человека. Также уже традиционно состоится профессиональная программа, адресованная издателям и литературным менеджерам; и "переводческие завтраки" - встречи с ведущими специалистами отрасли и разбор практических кейсов и теоретических аспектов сферы. Кроме литературы и книгоиздания, говорить еще и о визуальное искусство и дизайн.

Среди иностранных участников Майк Викинг (Дания), Дерек Бразелль (Великобритания), Джо Дэвис (Великобритания), Мартина Бунда (Польша), Крис Абане (США), Софи Оксанен (Финляндия), Барбара Кассен (Франция), Грейс Кеннан (США ), Адам Поморский (Польша), Задура (Польша), Эдвард Навотка (США), Андреас Каппелер (Австрия), Александра Шульман (Великобритания), Аня Хромова (Израиль), Майкл Киммел (США), Ибен Акерли (Норвегия), Абир Мухерджи (Великобритания), Станислав Комарек (Чехия) и другие.

Тема детской программы фестиваля звучит, как "Вот, собственно!" . В фокусе - украинские авторы. Книжный Арсенал актуализирует проблему доминирования в современной детской литературе переводов и необходимость поддержки отечественных авторов и издателей, важность, перспективность и потенциал своих крутых "звезд" детской литературы. Главные события в Детской программе поставят в центр внимания собственно, качественное и достойное рядом с нами. Младших читателей посетителей будут ждать самая массовая в истории автограф-сессия любимых авторов и "живая библиотека", спарринги, батлы, "аквариум", дискуссии и антидискусии тому подобное.

Уникальное сочетание современной поэзии, музыки и визуальных образов: когда работают все органы чувств - в специальном проекте агентства АртПоле - роздИловI . Перформанс "Поэзия / музыка / визуализация - знаки взаимодействия" является межотраслевым произведением, самая художественная ценность которого - взаимодействие между литературой, музыкой, визуальным образом, - что резонирует с фокус-темой фестиваля. Автор идеи Оля Михайлюк, поэт Сергей Жадан, композитор Алексей Ворсоба, Томаш Сикора, Сергей Пилявець и другие участники проекта представят перформанс на Книжном Арсенале.

Неидеализоване соседство является центральной темой нынешней музыкальной программы "Воображаемые танцы" , а подавляющее количество танцев направлена на установление контакта, зрительного и тактильного. Одной из центральных событий перформативном программы станет осовремененная версия повести "Кайдашева семья" Ивана Нечуй-Левицкого. Классический сюжет переосмыслено режиссером Максимом Голенко и драматургинею Натальей Ворожбит. Ибо кто ближайшие соседи, друзья и кровные враги, если не родственники, живущие в одном дворе?

Поэт Андрей Бондарь представит специальную кураторскую программу "Кто я? В разговоре с соседями " . Кем является современный украинский интеллектуал, чем он питается, зарабатывает и с чего живет? Андрей Бондарь разговаривать с гостями из разных стран - прежде всего о них, но также и о себе. Художник по определению нарциссом, но это не мешает ему восхищаться другими художниками. Пять разговоров писателя Андрея Бондаря с личностями, которые интересны именно ему.

"Говорит Киев" - кураторский программа Ирины Славинской , посвященная 95-летию Украинского радио. На сцене "Радиоточка" пройдет довольно редкая связка событий: не только запланированные программные дискуссии, но и эфиры вживую в линейных передачах на радио Культура и другим каналам общественного вещания, которые можно будет услышать и на Книжном Арсенале в Киеве, и во всем мире на волнах эфира, то есть без границ.

«Ответственность, сопричастность, диалог - эти понятия активно обсуждаются в украинском обществе как ключевые для дальнейшего развития страны. Все они предполагают другую сторону, другой голос. Кто эти известные и неизвестные «другие», с которыми взаимодействуем в географических просторах страны, в ближайшем пограничные и в пределах новочасних политических союзов? Где заканчивается частная территория и где начинается совместная? Какие образы соседей, врагам, кумовьев, союзников и предателей создавала украинская культура и кого изображает сейчас? И как с современной точки зрения мы перепрочитуемо эти образы в текстах Тараса Шевченко, Пантелеймона Кулиша или Ивана Нечуй-Левицкого? » , - об этом говорит Вера Балдинюк, куратор фокус-темы, а также главный редактор онлайн-издания« Korydor », журналистка, критик , что присоединилась к команде Книжного арсенала 2018 года.