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На Варшавской книжной ярмарке открылся "Украинский литературный салон"

На Варшавской книжной ярмарке открылся "Украинский литературный салон"
12:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости культуры: На ней представлены книги и альбомы 15-ти издательств.

"Украинский литературный салон" открылся на Х Международной варшавской книжной ярмарке, проходящей с 23 по 26 мая.

"Польша заинтересована в украинской культуре, наша задача представить ее объективно, интересно и доступно", - отметил один из организаторов украинского стенда, издатель и поэт Юрий Завадский.

Он отметил, что польский читатель отличается от украинского, у него другие вкусы и информационное насыщение. Завадский напомнил, что в прошлом году на национальной экспозиции успех имели книги и альбомы об Украине.

Советник-посланник посольства Украины в Польше Николай Ярмолюк сообщил, что в прошлом году украинские издательства сделали акцент на переводах произведений польских писателей, а в этом году акцент сделан на детской литературе, новинках по истории и географии Украины.

"Здесь очень интересные заголовки книг, чрезвычайно интересные авторы, огромная география, фактически вся Украина - от Харькова до Львова и Черновцов. Есть поэзия, проза, собственная детская книга, которая не уступает другим издательствам", - констатировал Ярмолюк.

Он отметил, что в этом году на национальном стенде установлен монитор, на котором постоянно транслируются видеоролики об Украине с польскими субтитрами, созданными проектом Ukrainer.

Польский издатель Витольд Буйский подчеркнул в беседе с корреспондентом Укринформа, что украинская экспозиция с каждым годом становится богаче. Вместе с тем он отметил, что ему хотелось бы видеть еще больше украинских книг.

Украинский стенд посетил мэр Варшавы Рафал Тщасковский, который выразил удовлетворение активным присутствием Украины на Варшавской книжной ярмарке.

Некоторые украинские издательства, например "Темпора", имели отдельные стенды, где представляли больший ассортимент своей продукции. Как сообщила менеджер по культурных проектам издательства Татьяна Вовк, "Темпора" традиционно привезла на книжную ярмарку в Варшаву много книг и альбомов по исторической тематике.

"Но есть и книги из серии "Наши 20-е" и серия "Новые 20-е", показываем мостик между 20-ми годами прошлого века и нынешним временем", - отметила Вовк.

Как сообщалось, в Варшавской книжной ярмарке принимают участие украинские издательства: "Виват", "Видавництво Старого Лева", "Дискурсус", "Човен", "Pabulum", "Terra Inkognita", "Люта справа", "Издательство", "Крок", "Основы", "Фолио", "Букрек", "Историческое издательство "Що?", "Темпора" и "Картография".

Во время ярмарки 24 мая, ко Дню славянской культуры и письменности, будут проходить мастер-классы по написанию кириллических букв.

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Сегодня также планируется презентация на польском языке поэтического сборника Юрия Завадского "Свободный человек не родился", а также встреча с автором.

В субботу, 25 мая, состоится презентация перевода на польский язык книги Марии Матиос "Почти никогда не наоборот" и встреча с писательницей. Кроме того, будет представлена на польском языке антология "Современная украинская драматургия От А до Я".

В воскресенье, 26 мая, состоится презентация книги профессора Богдана Гудя "Украинцы и поляки на Приднепровье, Волыни и Восточной Галичине в XIX и первой половине ХХ в.» с участием автора, а также презентация польского перевода романа Олега Полякова "Рабыни и друзья пани Феклы".

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Литература, Ярмарки, Книжные ярмарки, Х Международный варшавский книжный ярмарок, Международный варшавский книжный ярмарок, Варшавский книжный ярмарок, Украинский литературный салон.
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