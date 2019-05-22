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Международную Букеровскую премию-2019 получила писательница из Омана

Международную Букеровскую премию-2019 получила писательница из Омана
09:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости культуры: Писательница и преподавательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года.

Альхартхи получила премию за книгу "Небесные тела", которая повествует о трех поколениях оманской семьи.

Торжественная церемония награждения прошла в лондонском концертном зале Roundhouse. Альхартхи получила премию за книгу "Небесные тела", которая повествует о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды она получила приз в размере около 65 тысяч долларов.

Среди претендентов на престижную награду в этом году были представлены писатели из Германии, Колумбии, Франции и Чили.

Книжный Арсенал 2019: книги, встречи с писателями, презентации и многое другое

Как сообщалось ранее, детский форум-фестиваль "Книгомания" проходил с 17 по 19 мая. Это один из самых крупных книжных проектов в Украине. В этом году "красной нитью" проходила тема окружающей среды.

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Все по теме:

Фестиваль, Литература, Оман, Небесные тела, Международная Букеровская премия-2019, Букеровская премия 2019.
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