В Британии готовятся к выпуску новые электронные книги о вселенной Гарри Поттера

Новости культуры: Об этом сообщается на сайте Pottermore, где будут доступны электронные книги.

В ближайшие месяцы выйдет серия научно-популярных короткометражных электронных книг под названием "Гарри Поттер: путешествие через…" британской писательницы Джоан Роулинг.

Произведения основаны на книге "Гарри Поттер: история магии" по мотивам одноименной выставки Британской библиотеки.

"Приготовьтесь окунуться в богатую историю магии с этой новой серией электронных книг", - говорится в сообщении.

В серии представлены четыре небольших рассказа, каждый из которых посвящен урокам в школе волшебства Хогвартс.

В частности, они называются: "Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защита от темных искусств", "Гарри Поттер: путешествие сквозь зелье и гербологию", "Гарри Поттер: путешествие сквозь гадание и астрономию" и "Гарри Поттер: путешествие сквозь заботу о магических существах".

Автором иллюстраций к книгам стал лондонский художник Рохан Даниэль Эсон.

Презентация первых двух произведений - "Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защиту от темных искусств" и "Гарри Поттер: путешествие сквозь зелья и гербологию" - запланирована на 27 июня, а остальные также не заставят себя долго ждать.

Отмечается, что электронные книги пока будут выпущены на английском, французском, итальянском и немецком языках и уже доступны для предзаказа.