"Игра престолов" возвращается: Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги

Новости культуры: Американский писатель Джордж Мартин заявил, что предпоследняя часть саги "Песнь льда и пламени" будет закончена к лету 2020 года.

Как написал автор в своем блоге, книга "Ветра зимы" будет представлена на церемонии вручения литературной премии "Хьюго" в Новой Зеландии.

"Если я не привезу с собой в Новую Зеландию "Ветра зимы", вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать", - отметил Мартин.

Напомним, 19 мая завершился финальный сезон сериала "Игра престолов". Заключительная серия телесаги, в которой обнаружили очередной ляп, установила рекорд по просмотрам как в рамках всей истории шоу, так и в рамках телеканала HBO.

Ранее актеры британского сериала отреагировали на требования фанатов переснять финал "Игры престолов".