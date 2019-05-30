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Четверг, 30.05.2019
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"Игра престолов" возвращается: Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги
"Игра престолов" возвращается: Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги

"Игра престолов" возвращается: Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги

"Игра престолов" возвращается: Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги
16:50 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры: Американский писатель Джордж Мартин заявил, что предпоследняя часть саги "Песнь льда и пламени" будет закончена к лету 2020 года.

Как написал автор в своем блоге, книга "Ветра зимы" будет представлена на церемонии вручения литературной премии "Хьюго" в Новой Зеландии.

"Если я не привезу с собой в Новую Зеландию "Ветра зимы", вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать", - отметил Мартин.

Как мы такое не заметили: Софи Тернер о финале "Игры престолов"

Напомним, 19 мая завершился финальный сезон сериала "Игра престолов". Заключительная серия телесаги, в которой обнаружили очередной ляп, установила рекорд по просмотрам как в рамках всей истории шоу, так и в рамках телеканала HBO.

Ранее актеры британского сериала отреагировали на требования фанатов переснять финал "Игры престолов".

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Литература, Игра престолов, Новая книга, Джордж Мартин, Дата выхода, Песнь Льда и Пламени, Британский сериал.
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