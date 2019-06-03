Душевные произведения, которые затрагивают струнки души "Гранатовый браслет", Александр Куприн Знаете, прочтя эту книгу в школьном возрасте в рамках курса литературы, я не испытала особых эмоций. Герои даже меня раздражали и особенно главный персонаж. Влюбленный в княгиню Шеину, мелкий чиновник Желтков показался мне мерзким. Какой-то гнусный жалкий тип досаждает знатной красавице своими ухаживаниями. Влезает в чужие жизни без спросу, присылает браслет – подарок, способный подорвать репутацию замужней дамы. Но со временем мое понимание книги существенно изменилось. Трагедия безответной любви вызвала искренние слезы лишь годы спустя после первого прочтения этого дивного произведения.