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Писатель Лемн Сиссей удостоен Британской литературной премией PEN Pinter Prize

Писатель Лемн Сиссей удостоен Британской литературной премией PEN Pinter Prize
21:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: Лемн Сиссей получит награду на церемонии в Британской библиотеке вечером в четверг 10 октября.

Победителем британской литературной премии PEN Pinter Prize 2019 стал британский писатель Лемн Сиссей, сообщает englishpen.org.

Лемн Сиссей родился в 1967 году в Англии. Поскольку его мама была вынуждена закончить учебу, социальные работники устроили новорожденного малыша в приемную семью, дав ему другое имя - Норман. Эти события показаны в пьесе Сиссея "Нечто темное" и документальной ленте ВВС "Внутренний полет".

В своих произведениях Сиссей поднял проблемы одиночества, физического насилия и булинга.

"В каждом своем тексте Лемн Сиссей возвращается в мир маргиналов, в котором он жил как оставленный ребенок. Из своих страданий он выковывает красивые слова и тысячи причин жить и любить", - заявила одна из судей премии, писательница Морин Фрили.

Приемные родители дали мальчику собственную фамилию и имя в честь евангелиста Марка. Он оставался жить в этой семье до 12 лет, потом его отдали в детский дом.

С 17-летнего возраста Сиссей решил найти свою маму и вернуть себе настоящее имя. В конце концов, ему удалось отыскать свою мать, когда ему было 21. На то время она работала на ООН в Гамбии.

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The PEN Pinter Prize - ежегодная литературная премия, основанная в 2009 году английским PEN в честь лауреата Нобелевской премии по литературе Гарольда Пинтера. Гарольд Пинтер был вице-президентом английского ПЕН-клуба и активным членом Комитета заключенных писателей Международного PEN (WiPC).

Премией, как правило, награждают британского писателя за выдающиеся литературные заслуги. По словам Пинтера, победитель литературной премии характеризуется "решительным, непоколебимым взглядом на мир" и демонстрирует "ожесточенную, интеллектуальную решимость определить настоящую истину нашей жизни и нашего общества".

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Литературная премия, Британский писатель, PEN Pinter Prize, Британская литературная премия, Лемн Сиссей.
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