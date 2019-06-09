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Книга "1984": культовому роману-антиутопии Джорджа Оруэлла исполнилось 70 лет

Книга "1984": культовому роману-антиутопии Джорджа Оруэлла исполнилось 70 лет
10:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры: Роман, изменивший все литературное сообщество, был опубликован 8 июня 1949 года.

Эта книга известна тем, что в ней рассказывается о деспотичном правлении, которое использовало тоталитаризм для контроля своих граждан. Жители Океании существуют в военно-политическом конфедеративном блоке. Такая гипотетическая (на момент написания романа) модель стала прообразом развития Южной и Северной Америки.

Отдельная терминология стала нарицательной в жизни каждого из нас. Например, такое выражение как "промывка мозгов", в последнее время часто употребляется как характеристика целенаправленной дезинформации населения во многих странах.

Интересно, что роман-антиутопия "1984" британского писателя пестрит многими аналогиями с похожим романом "Мы" русского писателя и критика Евгения Замятина. Оруэлл буквально повторяет все образы, символику и темную атмосферу романа-антиутопии Замятина. Уточним, что перед написанием своего бестселлера британский писатель рецензировал "Мы". В одном из писем к русскому поэту и литературоведу Глебу Струве, Джордж Оруэлл писал: "Вы меня заинтересовали романом "Мы", о котором я раньше не слышал. Такого рода книги меня очень интересуют, и я даже делаю наброски для подобной книги, которую раньше или позже напишу".

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Но самым примечательным фактом есть то, что описание многих вымышленных технологий, которые используются в романе "1984", можно смело назвать пророческими.

Например, телеэкран, которые в романе может вычислять людей по внешности, распознавать изменения эмоций, а также определять физические изменения (учащается ли у граждан сердце или дыхание). В сегодняшних реалиях мы используем камеры наблюдения.

Также можно выделить "Speakwrite", когда главному герою Уинстону Смиту приходится с помощью записывающего устройства отображать текст на телеэкране. Сегодня мы можем использовать разные приложения, которые помогают нам с транскрипцией.

Ну и самый пропагандный плакат "Большой брат наблюдает за тобой". Теперь используется как утверждения того, что за каждым человеком, где бы он не находился, всегда будут наблюдать представители власти и спецслужб, и спасения от такого контроля нет.

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Роман-антиутопия "1984", первоначальное название которого могло быть "Последний человек в Европе", изменил способ мышления людей, которые даже и не читали классику.

Как сообщает издание The Guardian, такие романы автора как "1984" и "Скотный двор" Джорджа Оруэлла, были внесены в реестр документального наследия ЮНЕСКО: "Личный архив Джорджа Оруэлла, в котором впервые появилась формулировка автора и журналиста зловещего лозунга из "1984" - "Война - это мир. Незнание - это сила. Свобода - это рабство", был добавлен ЮНЕСКО в реестр самых важных документов мира".

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ЮНЕСКО, 1984, Джордж Оруэлл, Британский писатель, роман-антиутопия, Книга-предсказатель.
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