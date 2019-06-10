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Понедельник, 10.06.2019
Работа не волк: как известные писатели преодолевали лень и создавали литературные шедевры
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Работа не волк: как известные писатели преодолевали лень и создавали литературные шедевры

Для написания книги нужно в первую очередь вдохновение. Однако к каждому писателю приходит своя муза, причем приходит она не всегда и не везде. На какие только ухищрения ни шли знаменитые авторы, чтобы найти то самое место и тот самый момент, когда сюжет и персонажи книги складывались в их голове наилучшим образом. Кто бы мог подумать, что великие произведения создавались в таких условиях!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Литература, Лень, Известные писатели, Писательство.
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