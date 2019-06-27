Скачать
Четверг, 27.06.2019
Богдан не исключает, что может занять пост премьер-министра Украины
Богдан не исключает, что может занять пост премьер-министра Украины
США выделят $4 миллиона на строительство в Украине хранилищ для боеприпасов
США помогут со строительством хранилищ для боеприпасов в Украине
Сегодня женская сборная Украины стартует на Евробаскете-2019
Сегодня женская сборная Украины стартует на Евробаскете-2019
Известная украинская певица объяснила, почему скрывает мужа
Известная украинская певица объяснила, почему скрывает мужа

Ирландский драматург и романист Бернард Шоу: лучшие цитаты писателя

Смотрите фото (8)
Ирландский драматург и романист Бернард Шоу: лучшие цитаты писателя
14:09 Сегодня Телеграф wuzzup.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Бернард Шоу — ирландский драматург и романист, великий сатирик, лауреат Нобелевской премии и "Оскара". Его злободневность взрывала сцены викторианской Англии.

  • 1

    Мой способ шутить — это говорить правду. На свете нет ничего смешнее.

    Каждый человек имеет право на собственное мнение — при условии, что оно совпадает с нашим.

    Ты не научишься кататься на коньках, если боишься быть смешным. Лед жизни скользок.

    Легче жить со страстной женщиной, чем со скучной. Правда, их иногда душат, но редко бросают.

  • 2

    Жизнь, счастливая или несчастливая, удачная или неудачная, все же исключительно интересна.

    Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной.

    Идеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена.

    Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.

  • 3

    Свой вклад в общество делают как оптимисты, так и пессимисты. Оптимист придумал самолет, пессимист — парашют.

    Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие — великий дар.

    Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея.

    Любите мужчин. Им очень нужна ваша любовь. Даже если они в этом никогда не признаются. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила. И любила по-настоящему.

  • 4

    Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.

    Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.

    Люди, умеющие веселиться, не имеют денег, а люди, имеющие деньги, не умеют веселиться.

    Самый большой грех по отношению к ближнему — не ненависть, а равнодушие; вот истинно вершина бесчеловечности.

  • 5

    Революции никогда не облегчали бремя тирании; они лишь перекладывали это бремя с одного плеча на другое.

    Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом.

     Звания и титулы придуманы для тех, чьи заслуги перед страной бесспорны, но народу этой страны неизвестны.

    Секрет наших несчастий в том, что у нас есть время размышлять, счастливы мы или нет.

  • 6

    Богатые люди, у которых отсутствуют убеждения, более опасны в современном обществе, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль.

    Если человек решил убить тигра, это зовется спортом; а если тигр решил убить человека, это зовется кровожадностью.

    Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в Солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома.

    2 процента людей думает, 3 процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать.

  • 7

    Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть.

    Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать.

ТОП современных книг, которые стоит прочитать в июле 2019

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Литература, Писатель, Цитаты, Драматург, Бернард Шоу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
02 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
03 Гороскоп на сегодня, 27 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
05 Парубий прокомментировал решение ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
В Украину идет резкое похолодание
Пострадавшим от паводка на Закарпатье дали отсрочку от армии
Пострадавшим от паводка на Закарпатье дали отсрочку от армии
Исполняется 1000 дней плена Сущенко: как задержали украинца
Сущенко находится ровно 1000 дней в плену
Эду Вествику – 32: цитаты Чака Басса из сериала &quot;Сплетница&quot;
Эду Вествику – 32: цитаты Чака Басса из сериала "Сплетница"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь