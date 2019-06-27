Ирландский драматург и романист Бернард Шоу: лучшие цитаты писателя

Мой способ шутить — это говорить правду. На свете нет ничего смешнее.
Каждый человек имеет право на собственное мнение — при условии, что оно совпадает с нашим.
Ты не научишься кататься на коньках, если боишься быть смешным. Лед жизни скользок.
Легче жить со страстной женщиной, чем со скучной. Правда, их иногда душат, но редко бросают.
Жизнь, счастливая или несчастливая, удачная или неудачная, все же исключительно интересна.
Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной.
Идеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена.
Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.
Свой вклад в общество делают как оптимисты, так и пессимисты. Оптимист придумал самолет, пессимист — парашют.
Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие — великий дар.
Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея.
Любите мужчин. Им очень нужна ваша любовь. Даже если они в этом никогда не признаются. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила. И любила по-настоящему.
Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.
Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.
Люди, умеющие веселиться, не имеют денег, а люди, имеющие деньги, не умеют веселиться.
Самый большой грех по отношению к ближнему — не ненависть, а равнодушие; вот истинно вершина бесчеловечности.
Революции никогда не облегчали бремя тирании; они лишь перекладывали это бремя с одного плеча на другое.
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом.
Звания и титулы придуманы для тех, чьи заслуги перед страной бесспорны, но народу этой страны неизвестны.
Секрет наших несчастий в том, что у нас есть время размышлять, счастливы мы или нет.
Богатые люди, у которых отсутствуют убеждения, более опасны в современном обществе, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль.
Если человек решил убить тигра, это зовется спортом; а если тигр решил убить человека, это зовется кровожадностью.
Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в Солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома.
2 процента людей думает, 3 процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать.
Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть.
Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать.