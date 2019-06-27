Ирландский драматург и романист Бернард Шоу: лучшие цитаты писателя

1 Мой способ шутить — это говорить правду. На свете нет ничего смешнее. Каждый человек имеет право на собственное мнение — при условии, что оно совпадает с нашим. Ты не научишься кататься на коньках, если боишься быть смешным. Лед жизни скользок. Легче жить со страстной женщиной, чем со скучной. Правда, их иногда душат, но редко бросают.

2 Жизнь, счастливая или несчастливая, удачная или неудачная, все же исключительно интересна. Непристойность можно отыскать в любой книге, за исключением телефонной. Идеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена. Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.

3 Свой вклад в общество делают как оптимисты, так и пессимисты. Оптимист придумал самолет, пессимист — парашют. Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие — великий дар. Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея. Любите мужчин. Им очень нужна ваша любовь. Даже если они в этом никогда не признаются. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила. И любила по-настоящему.

4 Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди. Люди, умеющие веселиться, не имеют денег, а люди, имеющие деньги, не умеют веселиться. Самый большой грех по отношению к ближнему — не ненависть, а равнодушие; вот истинно вершина бесчеловечности.

5 Революции никогда не облегчали бремя тирании; они лишь перекладывали это бремя с одного плеча на другое. Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. Звания и титулы придуманы для тех, чьи заслуги перед страной бесспорны, но народу этой страны неизвестны. Секрет наших несчастий в том, что у нас есть время размышлять, счастливы мы или нет.

6 Богатые люди, у которых отсутствуют убеждения, более опасны в современном обществе, чем бедные женщины, у которых отсутствует мораль. Если человек решил убить тигра, это зовется спортом; а если тигр решил убить человека, это зовется кровожадностью. Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в Солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома. 2 процента людей думает, 3 процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать.