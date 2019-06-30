Лучшие современные детективные романы о женщинах Мировая сокровищница подарила нам множество великолепных произведений классических авторов, однако современные писатели от них не отстают. Мы выбрали 12 современных романов, в которых героини ведут расследование или становятся причиной запутанных преступлений.