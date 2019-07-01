Приятного чтения: детские книги для летних каникул Лето без хорошей книги не обходится. И чем больше прочитано хороших книг – тем лучше! Мы выбрали 10 произведений для юных читателей, которые идеально подходят для чтения на каникулах. В нашем списке вы найдете творчество и классиков, и современников.