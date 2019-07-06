"Учительство – детям: книги о супергероях и супергероинях": благотворительное мероприятие

Новости культуры: Жителей Харькова просят принести книги для детей, которые лежат в больницах.

Все желающие могут передать литературу волонтерам во время акции, которая состоится на площади Конституции 7 июля в 21:00.

В книгу можно вложить записку с пожеланием маленьким пациентам

Крупнейшее в Украине учительское сообщество EdCamp Ukraine, насчитывающее порядка 20 000 участников и участниц, и куратор проекта Школа супергероев, основательница проекта "Право на образование", телеведущая Наталья Мосейчук, просят харьковчан принести книги для детей, которые лежат в больницах, в том числе – с онкологическими заболеваниями, об этом сообщает Facebook-мероприятие

Акция "Учительство – детям: книги о супергероях и супергероинях" пройдет 7 июля в 21:00 на площади Конституции – в завершение первого дня пятой национальной (не)конференции украинского учительства EdCamp Ukraine 2019.

"Это должна быть книга, которая может поддержать дух ребенка и одновременно дать ему какую-то информацию, ведь каждый ребенок должен учиться до тех пор, пока он на это способен, – говорит вице-глава EdCamp Ukraine по партнерству и коммуникациям Ирина Миньковская. – Лучше всего, чтобы это была современная детская или подростковая книга. Будет круто, если вы вложите в книги свои пожелания юным читателям и читательницам, добрые вдохновляющие слова".

"Подумайте: какую книгу вы бы советовали прочитать современным детям? - добавляет председатель ОО "Маленькое сердце с искусством", основательница Школы Супергероев Евгения Смирнова. - Какой бестселлер поставили бы на полочке маленьких исследователей и экспериментаторов? Что из актуальной художественной литературы - настоящий must-have?".

Куда передадут книги

Книги будут переданы в Библиотеку Супергероев, которой пользуются маленькие пациенты национальной больницы "ОХМАТДЕТ" - ученики Школы Супергероев. Эта акция – часть проекта "Право на образование", суть которого – предоставление качественного школьного образования детям в медицинских учреждениях. Наталья Мосейчук представила этот проект на EdCamp Ukraine 2018. Эдкемповское сообщество убеждено: преподавать в больницах должны лучшие педагоги.

Сегодня благодаря проекту школы работают в киевской больнице № 7, Охматдете, больницах Львова, планируется открытие школы в ожоговом центре в Киеве, городской и областной больницах Житомира. А в ближайшем будущем школа должна появиться в каждом медучреждении, где дети проводят долгое время: рабочая группа проекта добились утверждения Положения о получении среднего образования детьми, находящимися в больницах. На оплату труда учителей и учительниц в таких школах в госбюджете выделено 12 млн. гривен.

"В какой-то момент количество сюжетов об онкобольных детей в больницах стало зашкаливать. Создавалось впечатление, что наша страна – один большой детский онкодиспансер, – говорит телеведущая. – Мы собирали и продолжаем собирать средства для спасения детских жизней. Мы спасали и теряли. В какой-то момент мы подумали, что вытаскивать малышей из этой пропасти можно, параллельно их обучая".

Там же, на площади Конституции, более тысячи учителей и учительниц установят национальный рекорд в поддержку статуса учительской профессии, проведя акцию#ВЧИТЕЛЮЙ заради Хороших Людей. Все, кто принесет книги, смогут стать свидетелями акции и выразить свое уважение учительству. Онлайн с трансляцией на экран на площади подключатся EdCamp-сообщества из 25-ти регионов Украины, а детский коллектив "Little Blues" исполнит рок-версию гимна Украины.

Напомним, на EdCamp Ukraine 2019 соберутся более тысячи педагогов и экспертов в образовании и смежных отраслях со всей Украины и еще двадцати стран. Темой (не)конференции будет "Хороший человек. Взращиваем в Украине ", а ключевыми вопросами – сохранение и развитие реформы Новой украинской школы, повышение статуса педагогов для общества и самих себя и начало внедрения в Украине системы социально-эмоционального и этичного обучения SEE Learning, разработанной в американском университете Эймори при поддержке Нобелевского лауреата премии мира Далай-Ламы XIV и при участии ряда мировых университетов.