Топ-50 любимых книг знаменитостей

Считать, что звезды кино и телевидения не являются поклонниками литературы, — большое заблуждение: напротив, большинство из них любят читать и читают действительно достойные произведения — среди голливудских знаменитостей немало почитателей классики, в частности русской. Так же дело обстоит и с настольными книгами популярных режиссеров и писателей: шедевры мировой литературы задают ту самую планку, на которую их знаменитые читатели могли бы равняться.