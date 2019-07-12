В Одессе вручили литературную премию Исаака Бабеля: лауреаты

Новости культуры: В Золотом зале Одесского Литературного музея торжественно наградили лауреатов международной литературной премии третьего сезона.

В этом году свои рассказы на конкурс прислали 237 номинантов из 19 стран мира. Кроме Украины и России в конкурсе приняли участие авторы из Австралии, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Нидерландов, США, Турции, Узбекистана, Франции, Чехии, Эстонии.

Первую премию получил Резо Габриадзе из Грузии. Вторую премию вручили Алексею Курилко (Украина), третью - Михаилу Бару (Россия).

"В короткий список претендентов жюри включило 22 автора. И призналось, что уровень был настолько высок, что еще пятерых прозаиков наградили дипломами конкурса", - поделился жюри вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский.

Главный приз конкурса – миниатюрная статуэтка "Колесо судьбы" (скульпторы Георгий Франгулян и Михаил Рева). А в этом году Ревой был сделан еще и памятный знак "Колесо судьбы", который тут же был вручен писателю-сатирику Михаилу Жванецкому с формулировкой "За все!".

"Очень много людей, которые учат нас жить, но мало тех, кто учит обращаться с жизнью, смотреть на нее не замыленными, а благодарными, хоть и грустными, глазами. Мы все являемся учениками одного такого человека – Исаака Бабеля. И если мы у него плохо учились, то это не его вина, а наша", - резюмировал председатель жюри Андрей Дмитриев.