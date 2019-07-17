Джордж Мартин не будет прислушиваться к фанатам при написании "Песни льда и пламени"

Новости культуры: Автор дал понять, что поклонникам придется запастись терпением, так как ждать ее придется долго.

Джордж Мартин признался, что его издатель оказывал на него давление, заявляя о необходимости выпустить книгу до премьеры финального сезона "Игры престолов."

Однако сам писатель оставался непреклонным и не пошел на поводу у издателя.

"Я хочу не только закончить ее, но и сделать настолько хорошей, насколько возможно", - отметил он.

После того, как сериал завершился, Джордж Мартин наконец смог расслабиться и работать в удобном ему темпе.

"Я пишу книгу. Она будет готова, когда будет готова", - высказался писатель.

Писатель отметил, что намеки на происхождение Джона Сноу вообще-то были и в книге, но "только один читатель из сотни их заметил". Причем, говорит Мартин, до появления интернета люди были бы шокированы сюжетным ходом, когда подобную тайну раскрывают. А сейчас стоит кому-то сопоставить подсказки и поделиться ими в соцсетях или форумах - остальные прочитают, и удивления при прочтении уже не возникнет.

Поэтому, говорит Мартин, он не читает фанатские форумы: мол, если увидит, что кто-то раскусил его намеки, то возникнет соблазн изменить историю - а если задумал определенную концовку, нужно ее придерживаться несмотря ни на что.

После этой книги он запланировал работу над следующей и последней книгой цикла - "Грезы о весне".

Напомним, "Игра престолов" стала одним из самых популярных сериалов в истории. Он снят по циклу романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Премьера последнего восьмого сезона состоялась в апреле. В основу сюжета легли события, которых в книгах Мартина пока нет. 19 мая вышел последний эпизод сериала.

Недовольные развязкой зрители создали петицию с требованием переснять финал саги.