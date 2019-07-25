Подборка карточек о любви: любите всем сердцем и будьте любимы

Любовь - это очень непростое чувство. Испытывая его, человек берет на себя огромную ответственность. Он должен быть способен на самопожертвование, ради объекта своей любви. Многие считают, что любовь это некий порыв страсти, неожиданный удар. В каждых отношениях свои правила, а значит, универсальных правил, в общем-то, не существует. Да? Ну, не совсем. Дело в том, что для качественной игры без правил или бравирования ими на своё усмотрение, нужно эти правила знать. Милая подборка карточек про любовь и романтику. Любите всем сердцем и будьте любимы.