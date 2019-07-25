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Букеровская премия 2019: объявлен список номинантов

Букеровская премия 2019: объявлен список номинантов
17:31 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Facebook

Новости культуры: В Лондоне объявили лонг-лист Букеровской премии.

В него вошли произведения 13 писателей из Канады, США, Ирландии, Великобритании, Мексики и Нигерии. Среди них такие литераторы как Салман Рушди, Маргарет Этвуд, Джанет Уинтерсон и другие.

Полностью список номинантов выглядит следующим образом:

  • Маргарет Этвуд "Заветы" ("The Testaments");
  • Кевин Берри "Ночная лодка до Танжера" ("Night Boat to Tangier");
  • Оинкан Брейтвейт "Моя сестра, серийный убийца" ("My Sister, The Serial Killer");
  • Люси Эллманн "Утки, Ньюберипорт" ("Ducks, Newburyport");
  • Бернардин Эваристо "Девушка, Женщина, Другое" ("Girl, Woman, Other");
  • Джон Ланчестер "Стена" ("The Wall");
  • Дебора Леви "Человек, видевший все" ("The Man Who Saw Everything");
  • Валерия Луиселли "Архив потерянных детей" ("Lost Children Archive");
  • Чигози Обиома "Оркестр меньшинств" ("An Orchestra of Minorities");
  • Макс Портер "Ленни" ("Lanny");
  • Салман Рашди "Кихотт" ("Quichotte");
  • Элиф Шафак "10 минут 38 секунд в этом странном мире" ("10 Minutes 38 Seconds in This Strange World");
  • Дженетт Уинтерсон "Франкисштейн" ("Frankissstein").

Отмечается, что претендентов отобрали из 151 произведения, которые опубликованы или опубликуют в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Короткий список объявят 3 сентября — все, кто в него попадет, получат по 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. Победителя премии назовут 14 октября - он получит 50 тысяч фунтов стерлингов и международное признание.

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В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала британская писательница Анна Бернс. Кроме того, Букеровская премия назвала лучший роман за 50 лет своего существования.

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Лондон, Литература, Лонг-лист, Букеровскоя премия 2019.
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