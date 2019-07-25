Букеровская премия 2019: объявлен список номинантов

В него вошли произведения 13 писателей из Канады, США, Ирландии, Великобритании, Мексики и Нигерии. Среди них такие литераторы как Салман Рушди, Маргарет Этвуд, Джанет Уинтерсон и другие.
Полностью список номинантов выглядит следующим образом:
Отмечается, что претендентов отобрали из 151 произведения, которые опубликованы или опубликуют в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.
Короткий список объявят 3 сентября — все, кто в него попадет, получат по 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. Победителя премии назовут 14 октября - он получит 50 тысяч фунтов стерлингов и международное признание.
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала британская писательница Анна Бернс. Кроме того, Букеровская премия назвала лучший роман за 50 лет своего существования.