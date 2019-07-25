Букеровская премия 2019: объявлен список номинантов

Новости культуры: В Лондоне объявили лонг-лист Букеровской премии.

В него вошли произведения 13 писателей из Канады, США, Ирландии, Великобритании, Мексики и Нигерии. Среди них такие литераторы как Салман Рушди, Маргарет Этвуд, Джанет Уинтерсон и другие.

Полностью список номинантов выглядит следующим образом:

Маргарет Этвуд "Заветы" ("The Testaments");

Кевин Берри "Ночная лодка до Танжера" ("Night Boat to Tangier");

Оинкан Брейтвейт "Моя сестра, серийный убийца" ("My Sister, The Serial Killer");

Люси Эллманн "Утки, Ньюберипорт" ("Ducks, Newburyport");

Бернардин Эваристо "Девушка, Женщина, Другое" ("Girl, Woman, Other");

Джон Ланчестер "Стена" ("The Wall");

Дебора Леви "Человек, видевший все" ("The Man Who Saw Everything");

Валерия Луиселли "Архив потерянных детей" ("Lost Children Archive");

Чигози Обиома "Оркестр меньшинств" ("An Orchestra of Minorities");

Макс Портер "Ленни" ("Lanny");

Салман Рашди "Кихотт" ("Quichotte");

Элиф Шафак "10 минут 38 секунд в этом странном мире" ("10 Minutes 38 Seconds in This Strange World");

Дженетт Уинтерсон "Франкисштейн" ("Frankissstein").

Отмечается, что претендентов отобрали из 151 произведения, которые опубликованы или опубликуют в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Короткий список объявят 3 сентября — все, кто в него попадет, получат по 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. Победителя премии назовут 14 октября - он получит 50 тысяч фунтов стерлингов и международное признание.

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала британская писательница Анна Бернс. Кроме того, Букеровская премия назвала лучший роман за 50 лет своего существования.