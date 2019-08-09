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Шевченковская премия-2019 объявляет прием документов
Шевченковская премия-2019 объявляет прием документов

Шевченковская премия-2019 объявляет прием документов

Шевченковская премия-2019 объявляет прием документов
11:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: 24tv.ua

Новости культуры:Как отмечается, выдвигаются новые оригинальные произведения (работы), опубликованные / обнародованные в завершенном виде в течение последних пяти лет, но не позднее чем за полгода до их выдвижения на соискание Национальной премии.

С 1 сентября этого года начинается прием документов на соискание Национальной премии имени Тараса Шевченко 2020 года.

Объявление об этом опубликовано на официальном сайте Комитета по Национальной премии.

"Прием документов продлится с 1 сентября по 31 октября этого года", - говорится в сообщении.

Предложения об участии произведения в конкурсе вносятся только в одной номинации из номинаций: "Литература", "Публицистика, журналистика", "Музыкальное искусство", "Театральное искусство", "Киноискусство" или "Визуальное искусство".

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Культурная организация, эксперт, член Комитета, представляющих произведение, подают в Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко представление, к которому прилагаются: анкета, заполненная лично кандидатом; согласие кандидата на обработку персональных данных; копия паспорта; копия справки о присвоении идентификационного кода; публичные отзывы в прессе на представленное произведение или работу; книги, каталоги художественных работ, аудио- и видеозаписи, выдвинутых произведений/работ в 5-ти экземплярах.

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Премия, Литература, Награды, Шевченковская премия, Шевченковская премия 2019.
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