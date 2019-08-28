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Саморазвитие и сила духа: ТОП-5 актуальных книг о выживании

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Саморазвитие и сила духа: ТОП-5 актуальных книг о выживании
10:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Самое главное бывает защитить собственный - внутренний, потерянный или найденный мир, истории о котором состоят как из личного опыта, так и из памяти нескольких поколений.

  • 1

    Брэндон Уэбб. Прицел. Как принимать лучшие решения, когда весь мир против тебя

    Автор этой книги начинает свой рассказ с двух впечатляющих сравнений. В первом случае от него, как американского снайпера, который готовится убить то ли крестьянина, то ли арабского террориста, зависит жизнь его армейских собратьев. Во втором, когда уже все закончилось и он основал свою фирму, ему предлагают продать за 150 миллионов его дело, которое он создал для тех самых близких людей. Убить гражданского и продать бизнес? Или не убивать и дать надежду тысячам военным, для которых основан сайт? "Обидва рішення, щойно їх приймеш, уже не можна буде змінити. В одному задіяно дуже багато крові, в іншому - грошей. Обидва можуть вплинути на життя багатьох людей, не кажучи про моє власне, на багато років уперед. Ці ситуації відрізняються за тисячею ознак, подібні - за кількома й ідентичні - за однією. Обидві вимагають цілковитої зосередженості". Как бы там ни было, но даже если когда-то крестьянин все равно оказался террористом, мирное дело дальнейшей жизни героя так же все равно дало свои плоды. Ведь впоследствии группа российских инвесторов агрессивно поглотила подобные медиа-холдинги, и куча веб-продюсеров уволилась в знак протеста, а дюжина программистов ушла прочь.

  • 2

    Олесь Доний. Трансформация украинской национальной идеи

    Этот сборник - о выживании украинской нации в разных "государственных" условиях. "Українські мислителі до кінця не прописали те, на яких засадах має існувати новостворена держава, і на яких саме ідейних основах повинно творитися нове суспільство, - отмечает составитель Олесь Доний. - Тому Україна час від часу засвідчує чергову здатність до боротьби (майдани, відсіч російській агресії), однак збільшує своє відставання від країн євроспільноти. Можливо, варто не лише міняти політиків, а й навчитися працювати над цілями? Може, слід навчитися коригувати ідеї? В целом 30 известных украинских историков, философов, политологов, культурологов дают в нем собственные ответы на вопросы о том, как развивалась "украинская идея", почему и на каком этапе она затормозила, что следует сделать, чтобы "украинская идея" снова стала "украинской мечтой".

  • 3

    Лоран Гунель. День, который научил меня жить

    Этот автор входит в пятерку самых популярных беллетристов Франции. По сюжету в один прекрасный день цыганка, посмотрев на ладонь героя, испуганно замолкает. И только после настойчивых просьб он добивается от нее ответа. Звучит все довольно страшно: "Ты скоро умрешь". Для Джонатана, героя романа Гунеля, мир совершенно меняется. И хотя никаких болезней врачи у него не находят, он решает провести несколько недель среди гор и холмов на берегу океана. Впервые он никуда не спешит. В поисках ответа на вечные вопросы о смысле жизни Джонатан заново знакомится с самим собой. Встречи, странствия, приключения и самопознания в корне меняют и его видение жизни, и саму жизнь... Эта книга проливает новый свет на наше существование и отношения с другими людьми. Кажется, будто кто-то открыл окно, и в затхлую атмосферу ворвался свежий ветер.

  • 4

    Галина Петросаняк. Не мешай мне спасать мир

    В этих рассказах повествуются острые общественные темы об отголоске прошлых и совсем свежих исторических травм в жизни разных людей, о реакции на изменение гендерных взаимоотношений, о поисках Бога в хаосе свободы. Причем происходит это у героев сборника повсеместно – от глухого села до шумного города, где за кружкой пива какой-то чудик из рассказа, давшего название сборнику, забыл таинственную рукопись. Хотя, какие могут быть тайны? "Молитва й матірні слова в нашій свідомості не дисонують, - узнаем мы об очередных "пророчествах" философа. - Вони запросто чергуються протягом одного дня, та що там, протягом години. Каша в голові – це нормально. Ми харчуємося нею, нам навіть смачно". Поэтому спасают герои прежде всего собственный – внутренний, потерянный или найденный мир, истории о котором состоят как из личного опыта, так и из семейной памяти поколений. "Власне, ця місцевість була не зовсім незнайомою, - сообщают уже в первом из рассказов. - В останні роки перед смертю дід так часто й детально описував свій утрачений рай – Плин і його околиці, – що Матіас мимоволі впорядкував цей простір у своїй уяві. Тепер молодик дивувався, наскільки картина, яку бачив перед собою, відповідає тій уявній".

  • 5

    Беар Гриллс. Выжить любой ценой

    Автор этой книги - известный британский путешественник, телеведущий и писатель. В 23 года он покорил Эверест и вошел в Книгу рекордов Гиннесса, путешествовал по Антарктиде, пересек Северную Атлантику, участвовал во многих экспедициях, устанавливая все новые и новые рекорды. Его шоу "Выжить любой ценой" является одним из самых популярных на планете, его смотрят более чем в 200 странах мира. Беар Гриллс написал 20 книг, большинство из которых стали бестселлерами. Он знает все о том, как выжить в любых условиях, и делится своими навыками.

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