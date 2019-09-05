Форум издателей во Львове 2019: что ожидать от фестиваля

Новости культуры:Форум издателей во Львове состоится 18-22 сентября. События будут происходить во Дворце Искусств и еще во многих локациях города.

В течение 5 дней ценители культурных событий смогут посетить множество образовательных мероприятий, пообщаться с авторами и приобрести книги. Чтобы не потеряться среди всего многообразия – ознакомьтесь с программой Форума заранее.

Форум издателей | Book Forum – это самый большой книжный, литературный, культурный фестиваль Украины и Центрально-Восточной Европы. Фокусная тема фестиваля 2019 года – "Отыскивание причастного" – название одного из стихов украинского поэта Грицька Чубая.

В рамках главной темы на фестивале будут говорить о поиске общего языка с другими и понимании, с кем этот общий язык даже не стоит искать. Не обойдут стороной и важную проблему общества – заботу об окружающей среде, ведь нет таких вещей и явлений, к которым бы мы не были прямо или косвенно причастны в этой жизни, даже если эта причастность на первый взгляд и не очевидна.

В 2019 году программа 26 BookForum насчитывает 700 событий, в которых примут участие более 1000 украинских и иностранных участников.

Поскольку программа фестиваля слишком масштабная – мы отобрали те события, которые, на наш взгляд, важны и достойны внимания. Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на сайте "Форума издателей 2019".