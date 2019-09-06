"Вжик, бах, пшик": британский музыкант выдал детскую книжку

Новости культуры:Пол Маккартни выпустил детскую книгу о дедушке и его внуках Hey Grandude!.

Британский музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил детскую книгу под названием "Hey Grandude!" (Эй, Дедуля!). Об этом сообщается на странице артиста в Twitter.

"Вжик, бах, пшик, первая детская книга Пола Маккартни с картинками Hey Grandude! поступила в продажу!", - говорится в сообщении.

Книга посвящена пожилому человеку и его четверым внукам, которые отправляются с ним на поиски приключений. По словам Маккартни, образ Grandude воплощает в себе черты "дедушек по всему миру". Прозвище Grandude (сочетание слов grandad – дедушка и dude – чувак) появилось из жизни - так музыканта называл один из его восьми внуков.

Zing, bang, sizzle My book #HeyGrandude is published today! See the compass needle spin, let the magic fun begin!https://t.co/ckZUaKqFOL pic.twitter.com/Z1M6IkklkJ — Paul McCartney (@PaulMcCartney) September 5, 2019

Иллюстрации создала канадская художница Кэтрин Дерст. Новая книга музыканта также будет доступна в формате аудиокниги.

Презентация издания с участием Маккартни состоится 6 сентября в одном из магазинов в центре Лондона.

Стоит отметить, что это не первая книга Маккартни для детей. В 2005 году сэр Пол выпустил сказочную повесть "Высоко в облаках" совместно с писателем Филипом Арда и мультипликатором Джеффом Данбаром.