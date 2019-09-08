Случайный успех: талантливые авторы, которым повезло стать знаменитыми (Фото)

1 Джоан Роулинг: 1 миллиард долларов Кто бы сомневался, что ей достанется ветвь первенства. Возможно, неудивительно, что самый высокооплачиваемый автор в мире также является одним из самых опытных в бизнесе. Благодаря созданию волшебного мира, описанного в ее романах о Гарри Поттере, Джоан Роулинг не только захватила воображение миллионов читателей по всему миру, но и создала огромную коммерческую империю в этом процессе. Помимо самих книг (включая различные побочные продукты и даже пьесы), в свои пятьдесят четыре она имеет доход не только от книг, а и получает прибыль за счет мерчендайзинга, тематических парков и, конечно же, чрезвычайно популярных экранизаций фильмов, а это означает, что только в 2018 году Роулинг пополнила свой капитал аж на пятьдесят четыре миллиона долларов. Впрочем, уроженец Глостершира, конечно, щедр на свои заработки. Она принимает активное участие в управлении многочисленными благотворительными организациями, занимающимися проблемами бедности, детей и РС, и пожертвовала значительные суммы на различные цели. Роулинг недавно работала над постановкой "Фантастических тварей: преступления Гриндельвальда", и она продолжает писать фантастику для взрослых, не относящуюся к легендарному Гарри Поттеру, под псевдонимом Роберта Гэлбрейта.

2 Пауло Коэльо: 500 млн. долларов А что вы думаете о творчестве этого автора? Бывший студент юридического факультета, ставший лириком и признавший в себе хиппи, Пауло Коэльо написал несколько романов в 1980-х годах в своей родной Бразилии. Один из них, "Алхимик", оставался относительно неизученным в течение нескольких лет, прежде чем Harper Collins переиздал его в 1994 году. Он быстро стал классикой и сразу же обрел международную славу, что привело к публикации и признанию критиков во всем мире. С тех пор Коэльо сотрудничал во многих творческих проектах на разных уровнях и продолжает писать на португальском языке (его последний роман "Хиппи" был опубликован в апреле 2018 года). В настоящее время он работает над телевизионными адаптациями нескольких своих работ. Так что, возможно, в скором времени мир увидит очередной шедевр автора, но уже на экране телевизоров.

3 Стивен Кинг: 400 млн. долларов Король ужасов. Без внимания не остался и мастер ужасов Стивен Кинг, чье творчество считается поистине гениальным. Этот человек умудрился прославиться на весь мир своими работами, адаптированными в фильмах ужасов: таких как Кэрри, Сияние, Оно, а также фэнтезийными историями с захватывающими сюжетами: Темная башня, Ловец снов и Бегущий человек. Ко всему прочему, зритель мог не раз наблюдать на больших экранах и такие легендарные фильмы, как Поддержите меня и Побег из Шоушенка, снятые по серии коротких рассказов автора. Помимо всего этого, Кинг известен своей благотворительностью и политической активностью, а также его телевизионной работой и музыкальным сотрудничеством, радуя армию поклонников новыми шедеврами.

4 Нора Робертс: 390 млн. долларов Королева романтического жанра. Занимая почетное место в романтическом жанре, Нора Робертс, писавшая в разных стилях, начала свою литературную карьеру как скучающая мать, сидящая дома, во время первого брака. После многочисленных отказов она, наконец, опубликовала свой дебют "Ирландские чистокровные" в 1981 году. С тех пор 68-летняя женщина получила множество наград и видела, как многие ее романы были адаптированы для телевизионных фильмов. Стоит также упомянуть о том, что ее следующий шедевр "Of Blood and Bone", должен был увидеть свет в декабре 2018 года.

5 Даниэла Стил: 375 млн. долларов На ее счету 165 опубликованных романов. На сегодняшний день в арсенале этой чудо-женщины сто шестьдесят пять (!) опубликованных книг, пять браков и множество детей, которые стали неотъемлемой частью ее вдохновения для написания заковыристых сюжетов. Бывший рекламный копирайтер, которая изначально была воодушевлена своим начальником, постоянно придумывая различные истории, писала их в свободное от работы время. А после, в 1972 году, ей удалось опубликовать свой первый роман. И несмотря на то, что в свои семьдесят два года она так и не получила признания критиков за свои работы, это никоим образом не повлияло на ее популярность среди читателей, и она продолжает публиковать несколько романов каждый год.

6 Джеймс Паттерсон: 310 млн. долларов Человек, который у всех на слуху и виду. Джеймс Паттерсон – бывший директор по маркетингу, опубликовал свой первый роман в 1976 году и с тех пор является основой художественной литературы в США и рекордсменом большинства бестселлеров New York Times, а также человеком, который продал сотни миллионов своих книг по всему миру. В свои семьдесят два года он обрел множество поклонников и завистников, в том числе и в лице критиков, которые в большинстве своих случаев скептически относятся к тому факту, что большая часть его работ написана в соавторстве, включая недавнее сотрудничество с экс-президентом США Биллом Клинтоном. Тем не менее, его книги продолжают продаваться, наряду с его многочисленными постоянными появлениями на телевидении и сотрудничеством по всему миру.

7 Джон Гришэм: 200 млн. долларов Бывший адвокат с душой писателя. Джон Гришэм – бывший адвокат по уголовным делам, и совсем неудивительно, что большая часть его работ была основана на реальных событиях, связанных с судебными заседаниями и не только. Стоит также упомянуть и о том, что его юридические и политические триллеры продолжают лидировать в самых продаваемых чартах даже сегодня. Но настоящий прорыв в карьере автора произошел в 1989 году, когда "Время убить" – история, основанная на показаниях жертвы, которые он услышал в суде, а затем адаптированная в фильме с Мэтью МакКонахи и Сандрой Баллок – была наконец-то принята к публикации (после 28 отказов, не меньше). С тех пор еще семь его книг получили голливудскую трактовку (прежде всего "Фирма" с Томом Крузом), в то время как "The Reckoning" – тридцать девятый роман писателя – должен был выйти в свет в октябре 2018 года.

8 Р.Л. Стайн: 200 млн. долларов Создатель легендарных Мурашек. Многие наверняка помнят "Мурашки" по коже Р.Л. Стайна, основополагающую серию детских книг ужасов, которые были созданы в 1990-х годах и впоследствии были адаптированы в телесериал. Наряду с десятками других сериалов ужасов, снятых по мотивам историй семидесятипятилетнего писателя, привели их создателя к культовому статусу и значительному финансовому доходу. Стайн продолжает писать, в основном для детей и молодых людей, и он также недавно принял участие в обучающей серии MasterClass, наряду с такими звездами, как Ганс Циммер, Мартин Скорсезе и Гордон Рамзи.

9 Джеффри Арчер: 200 млн. долларов Все что ни делается, все к лучшему. Джеффри Арчер, являющийся в настоящее время членом Палаты лордов, первоначально являлся членом парламента в своей родной Великобритании и на протяжении всей своей карьеры поддерживал споры, включая обвинения в инсайдерской торговле и причастность к клевете. Судебный процесс и его роль в финансовом скандале сделали публичную персону банкротом, заставив сменить политику на письмо, чтобы хоть как-то пополнить внезапно опустевшие счета и карманы. В результате этого вынужденного изменения карьеры, Арчер написал множество романов, коротких рассказов и пьес, а также трилогию дневников, рассказывающих о его времени, проведенном в тюрьме за лжесвидетельство. В итоге его следующий роман под названием "Heads You Win" увидел свет в ноябре 2018 года.