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Четверг, 12.09.2019
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ТОП-5 книг расскажут о прошлом нашей страны, которое нельзя изменить

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ТОП-5 книг расскажут о прошлом нашей страны, которое нельзя изменить
16:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:В этих книгах впервые раскрываются некоторые подробности о событиях из советской жизни, которые имели резонанс во всем мире.

  • 1

    Сергей Плохий. Последняя империя. Упадок и крах Советского Союза

    Автор этой необычной книги - профессор истории и директор Украинского научного института Гарвардского университета, один из ведущих специалистов по истории Восточной Европы - рассказывает о событии мирового значения не изнутри проблемы, с которой столкнулась бывшая "тюрьма народов", а с исторического расстояния. Так, президент Буш назвал развал Советского Союза событием "почти библейского масштаба", заявил, что "Божьей милостью Америка победила в холодной войне", и провозгласил наступление нового мирового порядка. "- Мир, поделенный когда-то на два вооруженных лагеря, - уточнил он, - сейчас признает одну супердержаву - Соединенные Штаты Америки". Автор опровергает "победную" риторику президента, которая стала противоречить реальной политике, поскольку Белый дом пытался спасти Горбачева, считая его своим главным союзником на мировой арене. Поводом для ревизии стали недавно рассекреченные документы из президентской библиотеки Джорджа Буша, в частности записки его советников и стенограммы телефонных переговоров Буша с мировыми лидерами. Из этих документов следует, что и сам президент, и его советники делали все, чтобы продлить жизнь Советского Союза. На самом деле их пугало нарастание политического веса Бориса Ельцина и стремление союзных республик к независимости.

  • 2

    Сергей Екельчик. Повседневный сталинизм. Киев и киевляне после Великой войны

    В книге "Повседневный сталинизм" предложен новый взгляд на природу политической жизни при Сталине как систему принудительных массовых ритуалов, которые держались не только на угрозе репрессий, но и благодаря глубокому проникновению в структуры коммунальной повседневности. Книга "Повседневный сталинизм" впервые освещает много интересных страниц истории города, в частности послевоенное восстановление Крещатика, проведение выборов в сталинские времена и роль Никиты Хрущева в восстановлении советской системы в Киеве. "Агитаторов, как правило, вербовали из обычных граждан, сотрудников и соседей их подотчетных, поэтому у избирателей устанавливались с ними связи, которые объединяли личное и политическое и превращали политическую вовлеченность в обязанность перед сообществом, - пишет автор в разделе "Коммунальное измерение политики сталинизма". - Ежедневную политическую жизнь эпохи сталинизма, общественную вовлеченность, которая не сводилась к модели государства как лагеря под надежной охраной, по аналогии с коммунальной квартирой можно назвать "коммунальным гражданством".

  • 3

    Олег Векленко. Чернобыль: этюды с натуры

    Трагедию, всколыхнувшую весь мир, в Советском Союзе называли "борьбой с тревожной стихией атома, вышедшего из-под контроля". Именно на острие этой борьбы оказался волей судьбы автор этой книги воспоминаний, художник, профессор Харьковской государственной академии дизайна и искусств, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В основу легли собственные ощущения, пережитые в период пребывания в Чернобыле в мае-июне 1986 года. Автор рассказывает, какой была повседневная жизнь ликвидаторов в лагере близ станции, о примитивных средствах защиты и о том, что осознание реальной опасности пришло гораздо позже. Искренние истории о тех днях написаны живым языком и дополнены авторскими рисунками и фотографиями. Короткие рассказы не претендуют на всеобъемлющую картину Чернобыльской трагедии. Это лишь маленький фрагмент, ее отражение в сознании художника.

  • 4

    Славенка Дракулич. Как мы пережили коммунизм и даже смеялись

    Для западных аудиторий Славенка Дракулич, хорватская писательница и журналистка, стала голосом страны из-за Берлинской стены еще до ее падения 1989 года. Ее эссе были не только востребованным рассказом о жизни в социалистическом лагере: Славенка Дракулич также одной из первых начала объяснять, как жили в соцлагере женщины. Уже классическая книга Дракулич "Как мы пережили коммунизм и даже смеялись" открыла Западу этот женский мир - частный, профессиональный, активистский. Он, впрочем, почти так же неизвестен и нам, ведь для тогдашних жителей Советского Союза посещения заграницы, даже "братских" социалистических стран, были редким случаем и вехой в жизни, а поколения, для которых путешествия не являются чем-то чрезвычайным, увидели уже совсем другую Восточную Европу. Кое-что в этих эссе представляется как воспоминание об ушедшей эпохе, однако несколько срезонирует с опытом даже тех, кто родился уже после написания книги.

  • 5

    Василий Косив. Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов

    Этот альбом – иллюстрированная монография известного ученого – демонстрирует то, как национальная традиция в искусстве может или использоваться официальной идеологией (что означает полную стагнацию на уровне агитации с пропагандой), или развивать собственное "украинство" параллельно трендам свободного мира (органично вписываясь в актуальную проблематику). Поэтому в альбоме раскрываются особенности изображения украинской идентичности в графическом дизайне Советской Украины и украинской диаспоры 1945-1989 годов. И именно таким образом на материалах украинского советского плаката и обложек периодических изданий диаспоры, архивных документов и интервью с авторами выясняются контексты появления произведений, расшифровываются символы, применявшиеся для репрезентации упомянутого "украинства" в искусстве, раскрываются средства создания образов Украины и украинцев, а также проводится анализ стилистики изображений, ее связь с дизайнерскими направлениями ХХ века.

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