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Во время 26-го Book Forum презентовали обновленное переиздание "Писем к сыну"

Во время 26-го Book Forum презентовали обновленное переиздание "Писем к сыну"
10:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости культуры:По словам издателя, наибольшим спросом книга пользуется в восточных регионах Украины, где люди хотят больше узнать о Василии Стусе, о его мыслях и творчестве.

Обновленное переиздание книги Василия Стуса "Письма к сыну" презентовали во Львове во время 26-го Book Forum.

"Первое издание было осуществлено в начале Независимости в Ивано-Франковске. Это была скорее брошюра, но она была одной из самых успешных в современной Украине книг Стуса. Не собрание его стихов, не подборка, не антология, а именно письма к сыну. И это является важным прецедентом, поскольку "Письма к сыну" больше всего обращаются к младшему поколению", - отметила Татьяна Стус - невестка поэта, жена его сына Дмитрия, которому и были адресованы письма из советских застенков.

По словам Татьяны, поэзия Василия Стуса сложная, и в старших классах ее изучение не всегда является достаточно эффективным для понимания глубоких смыслов современными подростками. Поэтому самый лучший и самый доступный способ донести эти смыслы - письма к собственному сыну. Это та форма, в которой Стус как человек идеи, человек смысла знал, как говорить с младшим поколением. Разбирая эти письма на цитаты, можно передавать важный опыт.

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"Я считаю, что сегодня очень мало положительных примеров, нравственных ориентиров для наших подростков. Поэтому хотелось донести до них мысли людей, которые жили не так давно - за поколения до того", - отметил директор издательства "Ранок", опубликовавшего книгу, Виктор Круглов.

"Сын поэта Дмитрий Стус отметил, что истинную глубину папиных писем он понял уже в зрелом возрасте. И у меня эти слова вызвали не то что зависть, но какое-то странное ощущение. То, что когда-то мне говорил мой отец, я не очень понимал. И поэтому завидую Дмитрию, что он другими глазами может смотреть на мысли отца", - сказал Круглов.

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Львов, Литература, Книжный форум, Василий Стус, Book Forum, Киги, Письма к сыну.
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