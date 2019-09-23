Во время 26-го Book Forum презентовали обновленное переиздание "Писем к сыну"

Новости культуры:По словам издателя, наибольшим спросом книга пользуется в восточных регионах Украины, где люди хотят больше узнать о Василии Стусе, о его мыслях и творчестве.

Обновленное переиздание книги Василия Стуса "Письма к сыну" презентовали во Львове во время 26-го Book Forum.

"Первое издание было осуществлено в начале Независимости в Ивано-Франковске. Это была скорее брошюра, но она была одной из самых успешных в современной Украине книг Стуса. Не собрание его стихов, не подборка, не антология, а именно письма к сыну. И это является важным прецедентом, поскольку "Письма к сыну" больше всего обращаются к младшему поколению", - отметила Татьяна Стус - невестка поэта, жена его сына Дмитрия, которому и были адресованы письма из советских застенков.

По словам Татьяны, поэзия Василия Стуса сложная, и в старших классах ее изучение не всегда является достаточно эффективным для понимания глубоких смыслов современными подростками. Поэтому самый лучший и самый доступный способ донести эти смыслы - письма к собственному сыну. Это та форма, в которой Стус как человек идеи, человек смысла знал, как говорить с младшим поколением. Разбирая эти письма на цитаты, можно передавать важный опыт.

"Я считаю, что сегодня очень мало положительных примеров, нравственных ориентиров для наших подростков. Поэтому хотелось донести до них мысли людей, которые жили не так давно - за поколения до того", - отметил директор издательства "Ранок", опубликовавшего книгу, Виктор Круглов.

"Сын поэта Дмитрий Стус отметил, что истинную глубину папиных писем он понял уже в зрелом возрасте. И у меня эти слова вызвали не то что зависть, но какое-то странное ощущение. То, что когда-то мне говорил мой отец, я не очень понимал. И поэтому завидую Дмитрию, что он другими глазами может смотреть на мысли отца", - сказал Круглов.