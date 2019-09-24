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Будь интересней: книжные рекомендации от всемирно известных людей (Фото)

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Будь интересней: книжные рекомендации от всемирно известных людей (Фото)
14:04 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости культуры:Издательства постоянно радуют своих читателей новинками, а знаменитости искренне рекомендуют к прочтению книги, которые произвели на них сильное впечатление.

  • 1

    Опра Уинфри

    Легендарная телеведущая давно известна своей любовью к чтению. Более тридцати лет назад она стала рекомендовать телезрителям своего шоу книги, которые оказали влияние на ее мировосприятие. На книжной полке одной из самых влиятельных женщин мира можно найти множество произведений по самосовершенствованию, в числе которых "Сила настоящего. Руководство к духовному пробуждению"" Экхарта Толле и "Четыре соглашения. Практическое руководство к достижению личной свободы" Мигеля Руиса, а еще "Любовь! Верните ее в свою жизнь. Курс на чудеса" Марианны Уильямсон и "Место души" Гэри Зукава.

    С не меньшим удовольствием Опра Уинфри читает "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса и "Большие надежды" Чарльза Диккенса, а в числе любимых авторов называет также Льва Толстого, Тони Моррисона и Уильяма Фолкнера.

  • 2

    Сара Джессика Паркер

    В отличие от Опры Уинфри Сара Джессика Паркер предпочитает бестселлеры и книги победителей различных литературных премий. Известная актриса является почетным председателем книжного клуба Американской библиотечной ассоциации, а на своей странице в социальной сети активно рекомендует своим подписчикам книги, заслуживающие внимания. Среди них есть произведение Светланы Алексиевич "Время секонд-хэнд", "Голос" Кристины Далчер, "Глубинка" Сары Смарш и "Место для нас" Фатимы Фархин Мирзы.прочем, это далеко не полный список литературных предпочтений исполнительницы роли Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе".

    Практически каждый месяц можно найти новые рекомендации от звезды. если же вокруг книги еще до ее выхода в печать разгорелся скандал, то можно с уверенностью сказать: актриса обязательно ее прочтет и поделится своим мнением.

  • 3

    Риз Уизерспун

    Известная актриса не только много читает сама, но еще и ведет на страницах социальных сетей своеобразный онлайн-клуб книголюбов, где раз в месяц обязательно публикует список книг, рекомендуемых поклонникам и подписчикам. Риз Уизерспун любит новинки, не стыдится того, что читает триллеры, а еще на ее книжной полке множество книг о здоровом образе жизни и красоте.

    Весь список книг, которые актриса советовала прочесть, огромен, в разное время в него попадали "Год, когда я всему говорила да" Шонды Раймс и "Сеть Элис" Кейта Куинна, "Опасная находка" Кэтрин Стедман и "Законы магии" Элиса Хоффмана, а в числе любимых авторов она называет Рут Уэйр.

  • 4

    Эмма Уотсон

    Актриса, прославившаяся благодаря роли Гермионы Грейнджер в Поттериане, в начале 2016 года открыла свой книжный клуб "Наша общая полка", где каждый участник должен обязательно прочесть рекомендованное произведение и затем, при желании, поделиться своим мнением о книге. В списке рекомендаций по большей части находятся книги, посвященные равенству полов, что объясняется работой актрисы в ООН.

    В своих интервью Эмма Уотсон часто упоминает книги, которые произвели на нее сильное впечатление. Среди них "Просто дети" Патти Смит и "Тысяча сияющих солнц" Халеда Хоссейни, "Письмо на небеса" Авы Деллайра и "Скафандр и бабочка" Жана-Доминика Боби, "Королева Тирлинга" Эрики Йохансен и "Сумерки" Стефани Майер. есть в списке авторов, которых советует Эмма Уотсон, Джордж Оруэлл, Эрнст Фридрих Шумахер, Дэвид Линч и даже Опра Уинфри.

  • 5

    Билл Гейтс

    Один из самых богатых людей в мире уверен в том, что успешный человек должен постоянно развиваться, при этом используя все доступные источники информации. Конечно, на его книжной полке множество узкоспециализированных технических изданий, однако сфера его интересов гораздо шире. Сам миллиардер давно закрепил за собой звание книголюба и с радостью делится своими личными предпочтениями в литературе вообще и в книгах разных жанров в частности.

    Очень сильное впечатление произвел на Гейтса роман Джорджа Сондерса "Линкольн в бардо", где речь идет о пограничном состоянии между жизнью и смертью, которое фактически пережил Авраам Линкольн после смерти своего сына. А произведение Амора Тоулза "Джентльмен в Москве" о выживании графа Ростова в условиях постреволюционной столицы удивило Билла Гейтса своим оптимизмом и остроумием.

    В списке рекомендаций американского предпринимателя "Ген" Сиддхартха Мукхерджи, "Целая жизнь" Джимми Картера, "Создание современного мира: Материалы и дематериализация" и "Должны ли мы есть мясо?" Вацлава Смила, истории успеха различных компаний и отдельных личностей, биографии известных людей и даже авторские комиксы от Алли Брош.

Если Вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, то эти книги точно для Вас

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