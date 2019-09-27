Взглянуть на вещи с другой стороны: книги о том, что было бы, если (Фото)

1 Саймон Терни "Калигула" Автор этой книги – один из лучших современных исторических романистов Англии, а его "Калигула" – глубокое погружение в римскую историю, в те времена, когда юноша по имени Гай Германик случайно оказался наследником императорского титула и в считаные месяцы был вынужден превратиться в осторожного и расчетливого политика, который ставил перед собой высокую цель: привести Рим, очищенный от тирании, к "золотому веку". Глазами его сестры Ливиллы мы увидим, как ее брат, известный под прозвищем Калигула - "Сапожок", научился виртуозно играть на противоречиях между римской знатью, и как его окружение и даже члены семьи сплетали заговор за заговором, пытаясь избавиться от нарушителя устоявшихся правил. Горечь, отчаяние, жажда мести - все это разрушает связь императора с реальностью. "Мой брат вышел, удовлетворенно улыбаясь, заплатив авгуру сильно больше, чем было договорено, - вспоминает главная героиня. - Что сказал старик? - спросила я, когда мы спустились в центр города. Мой брат улыбнулся. - Он сказал, если я желаю основать династию, как мои предки, то мне стоит брать пример с великого Августа. Следуя его примеру, я пойду его путями". Роман увидел свет в марте 2018 года и почти сразу получил высочайшие читательские рейтинги - число проданных экземпляров в течение года превысило миллион.

2 Ирина Дмитришин "Григорий Орлик, или Козацкая нация во французской дипломатии" Герой этой книги – сын украинского политического, государственного и военного деятеля, Гетмана Войска Запорожского в изгнании (1710-1742), поэта, публициста, который был составителем первой в мире Конституции. Следует напомнить, что этот документ не только провозглашал независимую Украинскую державу, но и закреплял самые прогрессивные для того времени идеи о государственной жизни. Поэтому автор раскрывает малоизвестную страницу европейской истории, связанную с ролью "козацкого фактора" в французской дипломатии XVIII века. В этом контексте на основе широкого круга архивных документов исследована личность Григория Орлика – сына украинского гетмана Филиппа Орлика, его вклад на службе у французской дипломатии и многолетняя деятельность в пользу интересов "козачьей нации".

3 Себастьян Хаффнер "Черчилль" Герой этой книги - сэр Уинстон Черчилль (1874–1965) – один из самых известных государственных и политических деятелей ХХ века, который за время своей политической карьеры успел дважды побывать премьер-министром Великобритании, одновременно находясь на должности министра обороны в тяжелое для стран Британского содружества время Второй мировой. В 1953 году Уинстон Черчилль получает Нобелевскую премию по литературе с формулировкой "за все великолепие исторического и биографического описания и блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности". Поэтому биография, которую предлагает читателям автор книги, несмотря на свою лаконичность, изображает Черчилля не только как государственного деятеля и политика, но и как воина, писателя, искателя приключений, чрезвычайно многогранного человека, одного из тех творцов мировой истории XX века, которые сделали наш мир таким, каким мы его знаем. "Судьбой Черчилля и его исторической миссией станет уничтожение фашизма в борьбе не на жизнь, а на смерть, - пишет автор о своем непредсказуемом герое. - Но того, кто предполагал бы такое в двадцатых годах, заслуженно взяли бы на смех. С таким же успехом можно было предполагать, что тогдашний Черчилль мог бы стать крупным международным вождем европейского фашизма и привести его к кровавому триумфу. Он больше подошел бы на такую роль, чем социалистический ренегат Муссолини и плебейский сноб Гитлер".

4 Оксана Балазанова "Загадки истории" Эта книга о том, что мистификации всегда привлекали и будут привлекать интерес ученых, историков и простых обывателей. Иногда тайное становится явным, и тогда загадка или то, что казалось большим открытием, становится просто обманом, так, как это было, например, с "пилтдаунским человеком", считавшимся некоторое время промежуточным звеном в эволюционной цепочке, или же с многочисленными и нередко очень талантливыми литературными мистификациями. Но чаще всего все попытки дать однозначный ответ так и остаются безуспешными. Существовала ли, например, библиотека Ивана Грозного из тысяч бесценных фолиантов? Кто на самом деле был автором бессмертных пьес Уильяма Шекспира – собственно человек по имени Уильям Шекспир или кто-то другой? Какова судьба российского императора Александра I? Действительно ли он скончался, как гласит официальная версия, в 1825 году в Таганроге или же он, инсценировав собственную смерть, попытался скрыться от мирской суеты? Об этих и других известных мистификациях, о версиях, предположениях и реальных фактах читатель узнает из этой книги.