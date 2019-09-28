ТОП-7 кратких рассказов, которые понравятся вашим деткам (Фото)

Там, где живут чудовища
Автор книги и иллюстраций к ней - Морис Сендак. Впервые книга была опубликована в 1963 году. "Там, где живут чудовища" - это история о шаловливом Максе, которого за проказы посадили под домашний арест. Волшебное путешествие, произошедшее в его комнате, подарило ему прозвище "Король дикой природы". Читайте эту книгу своим детям не только на ночь, но и днем, когда они гиперактивны.
Щедрое дерево
Этот шедевр от Шел Сильверштейн – горько-сладкий рассказ о дереве, которое было настолько щедрым, что отдавало все одному мальчику, пока не осталось ничего. Книга учит сразу нескольким важным урокам, включая важность говорить "спасибо" и "пожалуйста". "Щедрое дерево" - классическая детская книга с картинками, которую можно читать снова и снова.
Очень голодная гусеница
Эрик Карл написал и проиллюстрировал книгу, которая креативно описывает жизненный цикл бабочки. Эта книга прекрасно подойдет для того, чтобы научить малышей дням недели и названиям некоторых фруктов – яблок, груш, слив, клубники и апельсинов.
Жил-был горшок
Эта книга будет полезна родителям, чьи дети достигли того возраста, когда их пора сажать на горшок. В начале книги, в качестве вступления к процессу приучения к горшку, автор Алона Франкель описывает части тела ребенка.
Баю-баюшки, луна
Книга Маргарет Уайз Браун "Баю-баюшки, луна" была впервые опубликована в 1947 году. Это сказка на ночь, в которой ребенок говорит "спокойной ночи" всему, что его окружает. Ребенок может с легкостью выучить книгу наизусть, если читать ее каждый вечер.
Бурый медведь, бурый медведь, что ты видишь?
Книга для детей ясельного возраста, написанная Биллом Мартином и Эриком Карлом, которая учит детей цветам и их значению. Эта книга настолько легкая и интересная для детей, что ее можно начинать читать с одного месяца.
Это ты – моя мама?
Главный герой этого рассказа об открытиях – птенец. Мама-птица улетела из гнезда в поисках еды, а из яйца вылупился птенчик. Он подходит к разным животным и задет им вопрос "Это ты - моя мама?". Прекрасный вариант книги для малышей.