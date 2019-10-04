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Пятница, 04.10.2019
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Настоящие друзья: Подборка книг, персонажи которых вам понравятся

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Настоящие друзья: Подборка книг, персонажи которых вам понравятся
12:32 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости культуры:Книги, чьи герои станут Вам настоящими друзьями

  • 1

    Бывает, что, прочтя какую-то книгу вы вдруг ощущаете непонятную пустоту. Такую, будто бы вы навсегда расстались со своим лучшим другом. Во время чтения наш мозг работает совершенно загадочным образом: он не отделяет книжный мир от реального. Поэтому, часто все, что происходит в книги мы принимаем близко к сердцу. Ведь для нашего мозга, это происходит на самом деле. И мы из настоящих людей становимся книжными героями, а герои из книги превращаются в настоящих друзей. Эта подборка книг о таких персонажах, которые несомненно станут вашими близкими друзьями.

  • 2

    Элизабет Гилберт "Есть, молится, любить"

    Многие слышали об этой книге как о рупоре борьбы с депрессией и мотивации к саморазвитию. Но мало кто задумывается, что на самом деле делает эту книгу бестселлером. А ведь в ней поистине потрясный герой-рассказчик - проектирование самой Элизабет. Книжная Лиз близка читателям - ироничная, открытая, искренне признающая свои неудачи и откровенные фэйли. Переходя от главы к главе, вы будете неизменно улыбаться, ведь ее история воспринимается, как рассказ близкой подруги за бутылкой вина.

  • 3

    Джин Брюэр "Планета Ка-пекс"

    В этом произведении привлекает внимание Проут, вне всяких сомнений. Этот персонаж цепляет своим идеалистическим мировоззрением, нерушимым флегматизмом и очень мягкой насмешкой над окружающими. После прочтения, вы еще долго будете мечтать, чтобы Проут забрал вас на свою планету.

  • 4

    Кен Кизи "Над кукушкиным гнездом"

    Не удивляйтесь, этой книге самое место в наших рядах! Ведь в ее строчках живет удивительный Макмерфи - неудержимый бунтарь, снисходительный насмешник и по-настоящему верный друг, пускай он себе в этом не признается. Можете поверить, вы будете мечтать иметь такого товарища в жизни - того, кто умеет бороться отчаянно и со смехом.

  • 5

    Пол Янг "Хижина"

    А вот еще один Мак в нашем списке! Только этот Мак, совсем другого плана. Он столь же ироничный, сколько теплый и светлый. А еще - неуверенный настолько, что, желая возвратить ему эту веру, вы вместе с ним проникнетесь надеждой на что-то лучшее. Ведь для этого и нужны друзья - возвращать веру.

  • 6

    Дэн Браун, серия книг "Роберт Лэнгдон"

    Не нужно так удивленно вскидывать брови! Вы даже не представляете себе, что это за персонаж! Пускай автор в своих книгах делает акцент именно на загадках истории, но он, при помощи маленьких деталей, создал того, кто воспринимается как давний друг. Когда в очередной книге вы встретите фразу: "Он посмотрел на свои часы с Микки-Маусом", вы тут же улыбнетесь, вспоминая их историю. Или, как только по сюжету Роберт попадет в маленькую комнату, вы тут же мысленно воскликните: "О нет! У тебя же клаустрофобия!"

  • 7

    Братья Стругатские "Пикник у обочины"

    Эта книга стала для меня открытием. Ее главный герой Ред Ридрих, настолько запал мне в душу, что я с замиранием сердца жду сериал по мотивам этого романа (хотя порой кажется - не дождусь). Рыжий сталкер имеет невероятно контрастный характер: это человек, который в любой непонятной ситуации даст по лицу, и, в тоже время, расплачется из-за потери товарища. А уж его речь, смоделированная Стругацкими, вообще читается под довольное хмыканье: "Наш человек!".

  • 8

    Бичер-Стоу "Хижина дядюшки Тома"

    Довольно неожиданный, но все же заслуженный участник нашего марша. Правда в этой книге нет героя, который станет вашим другом…здесь много героев, к которым вы привяжетесь всем сердцем и за права, которых, это сердце будет болеть. Осторожно, есть момент, вызывающий слезы!

  • 9

    Громыко Ольга "Профессия ведьма"

    Столь серьезную нотку нужно разбавить юмором! Это цикл книг о забавной ведьмочке Вольхе и ее приключениях. Даже если вы не любитель фэнтези, вам понравится этот смешной непосредственный персонаж! Вокруг нее столько всего происходит, что неизменно начинаешь воспринимать ее как давнюю подругу, с которой вы много пережили вместе.

  • 10

    Джек Лондон "Мартин Иден"

    Этот персонаж просто необходим в жизни тех, кто не может замотивировать себя на действия. Прочтя о его упорстве, вы подумаете: "Чувак, да ты крут! Я тоже пробую!". И поверьте, вы действительно попробуете, ведь если Мартин смог, то и вы сможете!

  • 11

    Джоан Роулинг "Гарри Поттер"

    Мне кажется, это подборка не имела бы право на существование без последнего пункта. Ну конечно, кто же как не Гарри, Гермиона и Рон становятся настоящими друзьями читателей?! Вместе с ними мы росли. Читая книгу за книгой, весь мир наблюдал за чередой их провалов и побед, за их ссорами и примирениями, за их жизнью. Если и есть те, кто не читал "Гарри Поттера", то это люди, которые собираются читать его вслух своим детям!

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