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ТОП-5 книг, которые научат Вас дружить с хейтерами

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ТОП-5 книг, которые научат Вас дружить с хейтерами
17:11 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Некоторые книги обещают научить читателей новым техникам привлечения клиентов и привести любую компанию к успеху.

  • 1

    Книги по мотивации действительно могут оказаться полезными, но все же лучше выбрать проверенную и авторитетную литературу.

    Джей Бер. Привітайте своїх хейтерів

    Эта книга поможет трезво взглянуть на проблему коммуникации между клиентами и командой, которая делает продукт. В эпоху смартфонов и соцсетей стало гораздо проще оставить отзыв. Например, ваш смартфон попросит рассказать о ресторане, дорогу к которому вы позавчера искали на гугл-картах. Не бойтесь отвечать на негатив, ведь хейтеры - это не ваша проблема, зато игнорировать их - вот это проблема. 80% компаний говорят о том, что у них суперсервис для клиентов, но только 8% из этих покупателей согласны с этим заявлением. Поэтому известный эксперт Джей Бэр в своей книге приводит примеры общения с хейтерами и объясняет, как положительное отношение к ним превращается в ваши деньги. Вы узнаете о типах хейтеров и общих особенностях их жалоб, правилах обращения и тактике воздействия на хейтеров. А овладев наукой общения с хейтерами, вы сможете даже самых вспыльчивых из них обуздать и превратить в своих друзей и преданных клиентов.

  • 2

    Георгий Почепцов. Когнитивные войны в соцмедиа, массовой культуре и массовых коммуникациях

    Автор этой книги - доктор филологических наук, профессор, писатель-фантаст, ученый, автор более 20 книг для детей и более 40 на тему имиджелогии и теории коммуникаций - напоминает о том, что современный мир переходит от войны на физическое уничтожение к войне когнитивной, сильная сторона которой не в обмане, фейке или дезинформации, а в поддержке полемики, проверенной объективными фактами. "Война без уничтожения физических тел однотипно представляется в современном мире предпочтительнее, чем кровь и убийства, - начинает он разговор с экскурса в историю. - Еще бурская война, где Черчилль оказался в качестве журналиста, показала силу и мощь когнитивного подхода. Когда в британских газетах стали писать о бурах как о борцах за свободу, а английские войска заняли в общественном мнении место душителей свободы, Британия отказалась от войны". В общем распространение новых информационных технологий усилило конкурентную борьбу и облегчило когнитивную войну, определив беспрецедентный конфликт даже по сравнению с холодной войной. Информация становится оружием в военном искусстве, способным в будущем заставить выиграть или проиграть конфликт - военный, экономический или какой-то другой. Кроме того, психологическая война - одна из самых изящных форм информационной войны, поскольку полагается на человеческий интеллект, его способность осознавать успешные действия, контролируя средства коммуникации. Об этом, а также об эпохе фейков, которые пришли на смену эпохам книги и телевидения, и многом другом рассказывается в этой книге.

  • 3

    Крістофер Стейнер. Тотальна автоматизація. Як комп’ютерні алгоритми змінюють світ

    Автор этой книги напоминает о том, как недавно, чтобы диагностировать болезнь, толковать юридические документы, проанализировать внешнюю политику государства или написать статью в газету следовало обратиться к высококвалифицированному специалисту. Зато сегодня задача высшей сложности с легкостью решается благодаря алгоритмам. Развитие программирования и человеческая логика привели к созданию "ботов", но теперь их охват вышел за ожидаемые пределы. Компьютерные алгоритмы глубоко проникли во все сферы нашей жизни. Они создают удивительные музыкальные симфонии, анализируют юридические документы, пишут новости и управляют автомобилями. Их распространение одновременно пугает и… вселяет надежду. Может ли компьютер предсказать потенциальный музыкальный хит? Заменят ли алгоритмы поэтов и режиссеров? Смогут ли взять под контроль всю медицинскую отрасль? И какую роль способны играть в политике?

  • 4

    Семюель Грінгард. Інтернет речей

    Интернет вещей - главный тренд нашего времени, поэтому автор этой книги рассказывает, как все будет развиваться в ближайшие годы, и помогает разобраться с преимуществами и угрозами, которые Интернет вещей в себе таит. Представьте себе мир, где благодаря специальным автоматизированным устройствам, следят за безопасностью на дороге, больше нет автокатастроф. Вы не управляете машиной и она везет вас не в магазин (потому что дроны уже доставили продукты в ваш холодильник, который еще на прошлой неделе сам отправил заявку в интернет-магазин), и не на работу (необходимость в офисе давно отпала), а, скажем, в оперу. Такой мир предлагает нам Интернет вещей. Также представьте, что отныне спасением людей занимаются дроны, а сложные лекарственные операции проводятся дистанционно. Всю рутинную работу выполняют работы, а человек занимается любимыми делами. Фантастика? Нет, это реальность, которую предлагает нам Интернет вещей - тренд современности и перспектива ближайшего будущего.

  • 5

    Дмитро Кудряшов, Євген Козлов. Адміністратор Instagram. Керівництво із заробітку

    В основе этой практической книги лежит программа самого дорогого в истории тренинга по дистанционной работе - Профессия администратор Instagram. Кажется, более дорогой программы нет во всем информационном пространстве Сети, но такая цена оправдана результатами, которые разрывают все границы возможного. Во-первых, это рекордная эффективность программы, так 96 процентов участников начинают зарабатывать, не закончив обучения. Во-вторых, это общедоступная профессия, ведь ее получили люди из 637 городов, более 55 стран, в возрасте 17−56 лет. В-третьих, от доходов участников захватывает дыхание! Ведь с каждого тренинга выходит несколько миллионеров. Это не волшебная таблетка, хотя выглядит именно так. Придется как минимум приобрести эту книгу и прочитать ее. Или как максимум пройти этот путь и присоединиться к сообществу свободных и довольных администраторов.

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