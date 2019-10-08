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Украинка получила Литературную премию ЕС (Фото)

Украинка получила Литературную премию ЕС (Фото)
08:28 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Украинская писательница Гаська Шиян впервые получила Литературную премию ЕС.

За 11 лет существования премии представитель Украины получает премию впервые. Награду получила Гаська Шиян.

Церемония вручения прошла в Брюсселе, сообщает DW.

В брюссельском Центре изобразительного искусства Bozar вечером в среду, 2 октября, состоялась церемония вручения Литературной премии ЕС за 2019 год. Среди победителей - роман "За спиной" украинской писательницы Гаськи Шиян.

Кроме нее, лауреатами премии стали еще 13 авторов из европейских стран - Австрии, Польши, Словакии, Греции, Италии и других. Писатели от Украины и Грузии участвовали в конкурсе на получение этой премии впервые.

Лауреаты премии получили денежное вознаграждение в размере 5000 евро. Однако, как заявил во время церемонии награждения еврокомиссар по вопросам культуры, образования, молодежи и спорта Тибор Наврачич, главная ценность премии заключается в том, что произведения, которые признаны победителями, будут переведены на европейские языки и бьудут продвигаться на книжном рынке ЕС при поддержке рамочной программы Еврокомиссии "Креативная Европа".

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В романе "За спиной" рассказывается о 27-летней украинке Марте, жизнь которой изменилась после того, как ее парень получил повестку и отправился на войну. Марте трудно смириться с тем, что она не может больше наслаждаться простыми жизненными радостями вместе с любимым человеком, поэтому она не принимает аргументов о патриотизме и национальной идее.

"Моя книга прежде всего о поиске безопасности в современном мире, о поиске места, где царила бы идеальная гармония, и о новом поколении украинских эмансипированных женщин", - рассказала Гаська Шиян. По ее мнению, в украинском обществе сейчас царят порожденные войной клише, которые накладывают социальное давление на женщин: "какой должна быть девушка героя, жена героя или вдова героя, а также на мужчин, требуя от них особой маскулинности". "Вот, собственно, моя книга о борьбе этих клише и внутреннем конфликте героини, который с ними связан", - сказала Шиян.

Известная финская писательница Софи Оксанен, выступая на церемонии вручения, заметила, что европейские издатели мало интересуются творчеством авторов из стран бывшего Советского Союза. По ее мнению, произведениям украинских писателей очень сложно попасть к европейскому читателю, потому что в Европе есть много переводчиков с русского языка и мало - с украинского. Кроме того, писатели из Украины обычно не имеют своих литературных агентов.

Писательница также выразила мнение, что российская пропаганда в Европе влияет и на литературу. По словам Оксанен, Россия пытается помешать восточноевропейским странам "писать свою собственную историю". Именно поэтому произведения писателей из стран Восточной Европы и Балтии должны публиковаться на Западе. "Если этого не произойдет, Россия позаботится о том, чтобы произведения, которые отрицают депортации и Голодомор, публиковались в сборниках вместе с приключенческими рассказами о войне в Украине. Россия с удовольствием будет писать о Восточной Европе от своего имени", - отметила Оксанен.

Литературная премия ЕС, которая была основана в 2009 году, вручается ежегодно в области современной прозы и имеет целью популяризировать творчество молодых авторов из европейских стран. Отбор произведений на национальном уровне проводит специальное жюри на местах.

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Согласно правилам, каждый год по принципу ротации 12 странам предлагают выдвинуть на Литературную премию ЕС своего победителя. До сих пор к участию в конкурсе допускались писателей из 28 стран-членов ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, а также стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС. В этом году организаторы конкурса впервые пригласили к участию писателей из Грузии и Украины.

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ЕС, Европейский союз, Литературная премия, Гаська Шиян, За спиною.
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