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Понедельник, 07.10.2019
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То, что нас мотивирует: лучшие рекомендации книг для коучей (Фото)

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То, что нас мотивирует: лучшие рекомендации книг для коучей (Фото)
14:16 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Как из простого руководителя стать лидером и коучем для своей команды – можно узнать именно из этих книг.

  • 1

    Боб Бейтс. Маленькая книга больших коучинговых моделей. – Х.: Фабула, 2019

    Автор этой книги двадцать лет работал старшим руководителем на государственной службе Великобритании. За это время он также был штатным тренером, коучером и наставником для людей с ограниченными возможностями. Затем Боб создал собственную компанию, которая предоставляет консультации по управлению и обучению (The Arundel Group), которая в следующем году отмечает свое 25-летие. В качестве консультанта по управлению он работал в ряде проектов местных и центральных органов власти, а также был тренером в крупных компаниях частного сектора Великобритании. В этой книге он пишет о том, что люди — самый ценный ресурс, а успеха достигает тот, кто лучше всего с этим ресурсом может работать. По сути, это настольная книга для всех, кто работает с людьми и стремится максимально использовать их потенциал. Основная фишка этого издания — структура и краткость изложения. Автор собрал в одном месте все топовые теории, которые помогут коучу сориентироваться в большом количестве возможных подходов и принципов и выбрать лучшее для клиента. Книжка разделена на тематические разделы, а каждая теория излагается максимально кратко и лаконично. Именно для того, кто ценит свое время и нуждается в точной информации, без лишних отступлений и надоедливой теории и морализаторства.

  • 2

    Дмитрий Кудряшов, Евгений Козлов. Администратор Instagram. Руководство по заработку. – К.: Book Chef, 2019

    В основе этой книги лежит программа самого дорогого в истории тренинга по дистанционной работе – "Профессия администратора Instagram". Кажется, более дорогой программы нет на всем информационном пространстве сети, но такая цена оправдана результатами, которые разрывают все границы возможного. Во-первых, это рекордная эффективность программы, потому что 96% участников начинают зарабатывать, не окончив обучение. Во-вторых, это общедоступная профессия, ведь ее получили люди из 637 городов, более 55 стран, в возрасте 17-56 лет. В-третьих, от доходов участников перехватывает дыхание! Ведь с каждого тренинга получается несколько миллионеров. Это не волшебная пилюля, хотя имеет именно такой вид. Придется, как минимум, купить эту книгу и прочитать ее. Или, как максимум, пройти этот путь и присоединиться к сообществу свободных и довольных администраторов.

  • 3

    Сьюзен Фовлер. Нацелены на результат. Что на самом деле мотивирует людей. – К.: Наш Формат, 2018

    Автор этой книги убеждена, что традиционная система мотивирования работников не работает. То есть система наград и наказаний может давать только временные результаты, нужно нечто большее, чтобы зарядить сотрудников позитивной энергией и настроить на стабильную работу и лучшие результаты. Действительно, почему мотивация деньгами не дает желаемого результата? Почему ценности компании не становятся ценностями для работника? И как именно можно научиться мотивировать? "Конкуренция и соревнование — не лучший способ поощрить подчиненных к добросовестному труду, - убеждают нас в этой книге. - Следует понять: несмотря на практическую пользу денег и неизменное стремление людей зарабатывать больше, денежные вознаграждения далеки от реальных причин привязанности работников к работе". Далее автор определяет главные мотивационные ориентиры, которые помогут найти действенные и в то же время справедливые пути для эффективной работы и создать среду, которая будет способствовать раскрытию потенциала любой команды.

  • 4

    Кристофер Стейнер. Тотальная автоматизация. Как компьютерные алгоритмы меняют мир. – К.: Наш Формат, 2018

    Автор этой книги напоминает о том, как до недавнего времени для того, чтобы диагностировать болезнь, толковать юридические документы, проанализировать внешнюю политику государства или написать статью в газету, следовало обратиться к высококвалифицированному специалисту. Зато сегодня задачи высшей сложности с легкостью решаются благодаря алгоритмам. Развитие программирования и человеческая логика привели к созданию "ботов", но теперь их охват вышел далеко за ожидаемые пределы. Компьютерные алгоритмы глубоко проникли во все сферы нашей жизни. Они создают удивительные музыкальные симфонии, анализируют юридические документы, пишут новости и управляют автомобилями. Их распространение одновременно пугает и... вселяет надежду. Может ли компьютер предвидеть потенциальный музыкальный хит? Заменят ли алгоритмы поэтов и режиссеров? Смогут ли взять под контроль всю медицинскую отрасль? И какую роль способны играть в политике?

  • 5

    Эдди Юн. Суперпотребители. Быстрый путь к росту бренда. – К.: Наш Формат, 2019

    В этой книге подробно объясняется, как внедрить стратегию, ориентированную на построение длительных отношений с клиентами, и увеличить прибыли компании. Ведь среди потребителей каждого товара и пользователей каждой услуги есть особая категория. Это те любители кроссовок, у которых их — десятки пар. Фанаты спорта, которые носят футболки с логотипом любимой команды. Те, на кого не влияет цена и кто покупает товар ради эмоций и смыслов, которые транслирует ваш бренд. Их может быть немного, но эти 10% — самая мощная категория клиентов (своеобразные суперпотребители), которая дает большую часть прибыли. Как наладить связь с этой суперлояльной аудиторией? Почему даже маленькому бизнесу прежде всего стоит строить отношения именно с ней? Как превратить обычного покупателя в суперлояльного? "Суперпотребители очень надежны, и это значительно облегчает прогнозирование рынка, - замечает автор. - Неточные маркетинговые прогнозы могут ощутимо ухудшить показатели прибыльности: вы выпускаете слишком много единиц товара — тогда будете вынуждены продавать его со значительными скидками; вы производите мало продукции — потеряете покупателей. По данным совместного исследования компании-аудитора KPMG и Economist Intelligence Unit, из 580 компаний лишь 1% удается составить правильный рыночный прогноз на три следующих года и только 22% компаний составили прогнозы с точностью до 5%. В среднем погрешность достигала 13%, что, по предварительным подсчетам, смещало на 6% общую стоимость акционерного капитала компании".

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