То, что нас мотивирует: лучшие рекомендации книг для коучей (Фото)

1 Боб Бейтс. Маленькая книга больших коучинговых моделей. – Х.: Фабула, 2019 Автор этой книги двадцать лет работал старшим руководителем на государственной службе Великобритании. За это время он также был штатным тренером, коучером и наставником для людей с ограниченными возможностями. Затем Боб создал собственную компанию, которая предоставляет консультации по управлению и обучению (The Arundel Group), которая в следующем году отмечает свое 25-летие. В качестве консультанта по управлению он работал в ряде проектов местных и центральных органов власти, а также был тренером в крупных компаниях частного сектора Великобритании. В этой книге он пишет о том, что люди — самый ценный ресурс, а успеха достигает тот, кто лучше всего с этим ресурсом может работать. По сути, это настольная книга для всех, кто работает с людьми и стремится максимально использовать их потенциал. Основная фишка этого издания — структура и краткость изложения. Автор собрал в одном месте все топовые теории, которые помогут коучу сориентироваться в большом количестве возможных подходов и принципов и выбрать лучшее для клиента. Книжка разделена на тематические разделы, а каждая теория излагается максимально кратко и лаконично. Именно для того, кто ценит свое время и нуждается в точной информации, без лишних отступлений и надоедливой теории и морализаторства.

2 Дмитрий Кудряшов, Евгений Козлов. Администратор Instagram. Руководство по заработку. – К.: Book Chef, 2019 В основе этой книги лежит программа самого дорогого в истории тренинга по дистанционной работе – "Профессия администратора Instagram". Кажется, более дорогой программы нет на всем информационном пространстве сети, но такая цена оправдана результатами, которые разрывают все границы возможного. Во-первых, это рекордная эффективность программы, потому что 96% участников начинают зарабатывать, не окончив обучение. Во-вторых, это общедоступная профессия, ведь ее получили люди из 637 городов, более 55 стран, в возрасте 17-56 лет. В-третьих, от доходов участников перехватывает дыхание! Ведь с каждого тренинга получается несколько миллионеров. Это не волшебная пилюля, хотя имеет именно такой вид. Придется, как минимум, купить эту книгу и прочитать ее. Или, как максимум, пройти этот путь и присоединиться к сообществу свободных и довольных администраторов.

3 Сьюзен Фовлер. Нацелены на результат. Что на самом деле мотивирует людей. – К.: Наш Формат, 2018 Автор этой книги убеждена, что традиционная система мотивирования работников не работает. То есть система наград и наказаний может давать только временные результаты, нужно нечто большее, чтобы зарядить сотрудников позитивной энергией и настроить на стабильную работу и лучшие результаты. Действительно, почему мотивация деньгами не дает желаемого результата? Почему ценности компании не становятся ценностями для работника? И как именно можно научиться мотивировать? "Конкуренция и соревнование — не лучший способ поощрить подчиненных к добросовестному труду, - убеждают нас в этой книге. - Следует понять: несмотря на практическую пользу денег и неизменное стремление людей зарабатывать больше, денежные вознаграждения далеки от реальных причин привязанности работников к работе". Далее автор определяет главные мотивационные ориентиры, которые помогут найти действенные и в то же время справедливые пути для эффективной работы и создать среду, которая будет способствовать раскрытию потенциала любой команды.

4 Кристофер Стейнер. Тотальная автоматизация. Как компьютерные алгоритмы меняют мир. – К.: Наш Формат, 2018 Автор этой книги напоминает о том, как до недавнего времени для того, чтобы диагностировать болезнь, толковать юридические документы, проанализировать внешнюю политику государства или написать статью в газету, следовало обратиться к высококвалифицированному специалисту. Зато сегодня задачи высшей сложности с легкостью решаются благодаря алгоритмам. Развитие программирования и человеческая логика привели к созданию "ботов", но теперь их охват вышел далеко за ожидаемые пределы. Компьютерные алгоритмы глубоко проникли во все сферы нашей жизни. Они создают удивительные музыкальные симфонии, анализируют юридические документы, пишут новости и управляют автомобилями. Их распространение одновременно пугает и... вселяет надежду. Может ли компьютер предвидеть потенциальный музыкальный хит? Заменят ли алгоритмы поэтов и режиссеров? Смогут ли взять под контроль всю медицинскую отрасль? И какую роль способны играть в политике?