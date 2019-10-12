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Вперед "в путь-дорогу": самые яркие книги о путешествиях

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Вперед "в путь-дорогу": самые яркие книги о путешествиях
21:07 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Существует очень много книг о путешествиях, поэтому если у вас нет возможности отправиться в путешествие, достаточно почитать нужную книгу.

  • 1

    Джек Керуак "В дороге"

    Одним из наиболее впечатляющих романов о путешествии является роман американского писателя Джека Керуака. Этот роман представляет собой своеобразный путеводитель для кочевников-битников (слово придумано писателем Джеком Керуаком). Роман "В дороге" - это полуавтобиография, которая представляет собой художественное описание путешествия двух друзей, Сал Парадайз и Дин Мориарти, по Соединённым Штатам Америки.

    Двое закадычных товарищей пересекают Америку вдоль и поперек, одетые как попало, они передвигаются на попутных грузовиках, по пути употребляют наркотики, пользуются услугами женщин легкого поведения. Прочитав эту книгу, вам захочется бросить все на свете, одеться в старые, потрепанные джинсы, взвалить на плечи рюкзак и отправиться в путешествие. Нью-Йорк, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Вместе с этой парочкой кочевников, их образом жизни, вы побываете везде. Керуак в своем романе писал: "Я люблю сумасшедших, таких, которые бешено хотят жить", вот именно такими "бешено хотящими жить" вы и станете, когда прочтете эту книгу.

  • 2

    Э. М. Форстер "Поездка в Индию"

    "Поездка в Индию" - это роман, в котором прекрасно показано столкновение разных культур с колониальным режимом. Здесь рассказывается о дружбе между англичанкой, управляющей государственной школой для индийцев, по имени Сирил Филдинг, и доктором Азиз, индийцем, которого обвиняют в изнасиловании английской подданной. В романе не только безупречно описываются пейзажи, запахи, звуки, которые ощущают главные герои во время своего путешествия, а также все трудности, к которым приводит дружба между людьми разных рас и культур.

  • 3

    Лори Ли "Однажды утром"

    Лори Ли больше известен за свой роман-трилогию "Сидр и Рози", но книга "Однажды утром", безусловно, достойна внимания. Это роман-автобиография, события которого разворачиваются в 1930-е годы. Он повествует о путешествии молодого человека, покинувшего родной дом рано утром с одной только скрипкой в руках и сердцем, полным радости и надежды. Юноша сначала посещает Лондон, потом отправляется в Испанию. Книга захватывает, с головой окунает в водоворот событий и очаровывает читателя с первых страниц.

  • 4

    Элизабет Костова "Историк"

    "Историк" - дебютный роман американской писательницы Элизабет Костовой, впервые опубликованный в 2005 году. Роман написан на основе фольклорных историй про легендарного графа Дракулу, захватывающий рассказ о вампирах облетел весь мир, он открыл для читателя самые темные уголки европейской истории. В книге описывается путешествие из Амстердама в Стамбул, красочные пейзажи Румынии, Венгрии, Болгарии, Франции, поездка через океан в Соединенные Штаты Америки, а финальные события разворачиваются в Филадельфии. Опасные приключения главных героев заставят ваше сердце биться чаще, особенно захватывают дух те моменты, где автор пишет о темных, сырых библиотеках, монастырях, тайных подземных усыпальницах, - все это приводит в восторг и дает возможность прочувствовать каждой клеточкой вашего тела мрак и ужас загадочных мифов про вампиров.

  • 5

    Альенде Исабель "Дочь фортуны"

    В книге испанской писательницы Альенде Исабель два главных персонажа: Элиза Соммерс - приемный ребенок одной английской семьи, и Тао Чьен - ее терапевт из Китая. Роман охватывает период Золотой лихорадки 1848 года, сюжет полон мистических тайн, приключений и интриг. Автор отлично знала, как ярко и правдоподобно описать события, которые происходили в то время на улицах Сан-Франциско, так как прежде, чем сесть за работу над книгой, она провела тщательное исследование времени Золотой лихорадки. Альенде окунает читателя в мир людей разных культур, которых в то время было полным-полно в Калифорнии; люди самых разных национальностей съехались сюда в поисках удачи. Воображение читателя закружиться в вихре событий 1848 года, он увидит, как автор искусно выстраивает новый город с помощью умело подобранных слов.

  • 6

    Норман Лэвис "Naples ‘44"

    В 1944 году один очень способный и умный офицер по имени Норман Лэвис прибывает в Неаполь, разрушенный войной, по приказу своего армейского командования для налаживания взаимодействия с местным населением. Лэвис ведет дневник, где описывает пейзажи Неаполя, а также местных горожан. Полуголодное, послевоенное население города дошло до того, что начало питаться аквариумными тропическими рыбками, а одна, ранее очень гордая женщина, опустилась до занятий проституцией. Лэвису встречаются самые странные люди с разными причудами, например, доктор-гинеколог, который "специализируется на восстановлении девственности".

  • 7

    Тэджу Коул "Открытый город"

    Эта книга - своеобразное любовное послание Нью-Йорку. Главный герой романа - молодой парень из Нигерии, который страдает психическим расстройством. Он бездумно бродит вокруг города, заходит в такие уголки Нью-Йорка, которые мечтал бы посетить каждый путешественник. В дебютном романе Тэджу Коула перед читателем предстанут в совершенно новом свете всемирно известные места, такие как Уолл-Стрит, Гудзон, Ground Zero. Главный герой романа также путешествует в Бельгию, поэтому у вас будет возможность ознакомиться не только с контрастным взглядом на мир жителей Бельгии, но и узнать особенности их культуры. Чтение увлекательных книг о путешествиях позволяет нам посетить места, где мы никогда раньше не были, вместе с героями прочувствовать атмосферу разных эпох и изучить быт и культуру разных народов мира.

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