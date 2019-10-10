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Названы претенденты на получение Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

Названы претенденты на получение Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы
14:28 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:На этой неделе Нобелевский комитет озвучил имена лауреатов премии по медицине, физике, а также по химии.

Обладателями премии стали Ольга Токарчук и Петер Хандке.

Лауреатами Нобелевской премии по литературе за 2018 год стала Ольга Токачук, за 2019 год — Петер Хандке.

Завтра станет известно, кто станет обладателем Нобелевской премии мира: среди номинантов и предполагаемых кандидатов — Грета Тунберг, папа римский, премьер-министр Эфиопии Ахмед Абия и вождь индейского племени каяпо Раони. 

Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей

Нобелевская неделя — 2019 завершится уже на следующей неделе, 14 октября: в этот день назовут имена лауреатов в области экономики.

Однако диплом, медаль и приз в размере девяти миллионов шведских крон (около 920 тысяч долларов) все лауреаты получат уже 10 декабря, в день смерти основателя премии — Альфреда Нобеля. Церемонии пройдут в Стокгольме и Осло.

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Все по теме:

Премия, Литература, Нобелевская премия, Петер Хандке, Нобелевская премия по литературе, Нобелевская неделя, Лауреат на Нобелевскую премию, Ольга Токачук.
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