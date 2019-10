Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей

В этом году Нобелевскую премию по химии присудили Джону Б. Гудену, М. Стэнли Уиттингему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей.

Об этом сообщается на аккаунте премии в Twitter.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019