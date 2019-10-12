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Премия имени Вячеслава Чорновила 2019: определен лауреат

Премия имени Вячеслава Чорновила 2019: определен лауреат
15:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: uk.wikipedia.org

Новости культуры:Лауреатом премии 2019 года стал украинский искусствовед, культуролог и кинодраматург Топачевский.

Лауреатом премии Чорновила за лучшую публицистическую работу в области журналистики 2019 года стал кинодраматург Андрей Топачевский за книгу “Одним життям. Публіцистика доби Незалежності, вышедшей в киевском издательстве "Веселка" в 2018 году.

Такое решение принял Комитет по присуждению премии, работу которого организует Госкомтелерадио.

"В книге представлены публицистические произведения автора последних тридцати лет, размышления о Тарасе Шевченко, Михаиле Грушевском, Александре Довженко и других выдающихся деятелях истории, науки, искусства Украины XIX - XXI веков. По мнению членов Комитета по присуждению премии, это и публицистика, которая с годами не теряет своей актуальности, способствует возрождению исторической памяти и утверждению национального сознания украинцев ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также комитет принял решение отметить грамотой Госкомтелерадио коллектив авторов публицистического фильма "Верю. Жду. Молюсь" студии" 12-й кадр "(г. Днипро) в составе Екатерины Стрельченко, Георгия Давыденко, Дмитрия Панкова. Этот фильм - свидетельства участников боевых действий на Донбассе, бывших военнопленных, их родных, семей погибших и пропавших без вести.

Всего на рассмотрение комитета в этом году поступило 15 публицистических произведений: 5 газетных публикаций из Одесской, Херсонской, Черниговской, Кировоградской и Львовской областей; 5 телевизионных произведений из Днепропетровской и Волынской областей; 4 книги, вышедшие в свет в Киеве, Виннице, Ивано-Франковске, и 1 публикация в интернет-издании.

По мнению членов комитета, уровень представленных на премию работ достаточно высок.

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Первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак напомнил присутствующим, что премия имени Вячеслава Чорновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики, согласно правительственному постановлению, присуждается ежегодно, начиная с 2004 года.

"Цель премии - способствовать появлению и отмечать лучшие произведения, направленные на создание государства и демократизацию украинского общества. С 2018 года ее размер увеличен до 20 тысяч гривень ", - отметил Червак.

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Премия, Литература, Премия Чорновила, Андрей Топачевский.
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