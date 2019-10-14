Полезные книги о воспитании детей: подборка от Санты Димопулос

Санта Димопулос стала мамой девочки Софии, которую она родила от мужа Игоря Кучеренко. В течение своей беременности, а также после родов она активно ведет свой блог в социальной сети инстаграм.
Звезда открыто общается с поклонниками на темы, связанные с материнством, а также публикует материалы со своими советами. В одном из них Санта заговорила об интересных книгах, касающихся воспитания детей, которые она прочитала.
Книги о воспитании детей: подборка Санты Димопулос
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Привет, мои дорогие У нас уже 31 неделька В эту осознанную беременность я перечитала немало книг и хочу поделиться самыми полезными и интересными: ⠀ Людмила Петрановская «Тайная опора». Как по мне, эту книгу должны выдавать всем родителям ещё в роддоме :) Автор категорически не согласна с идеями известного американского педиатра Бенджамина Спока, который советует кормить по расписанию, не брать лишний раз на руки, если не хочется – можно не кормить грудью и т.д. Что стоит ещё знать о Б.Споке? От него отказались двое его сыновей. Занавес. ⠀Уильям и Марта Сирус «В ожидании малыша». Это подробный справочник по беременности с питанием, упражнениями, детальным описанием каждого месяца и недели развития ребёнка. Помню, ещё будучи беременной Дэни покупала именно эту книгу:) ⠀ Евгений Комаровский «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников». Педиатрию уже сложно представить без известного доктора Комаровского) Простыми словами и с юмором о самом важном. ⠀ Ю.Б.Гиппенрейтер «Общаться с ребёнком Как?» О ней я узнала от психолога, к которому пришла на прием с Дэни. Как раз начинали возникать трудности в нашем общении. И сейчас я с удовольствием перечитала эту книгу. В своё время, она помогла мне посмотреть на ребенка по другому, стать более внимательной к нему, понять его, и мне сын ответил тем же. ⠀ Девочки, дополняйте список ⠀ #30weeks #сантабеременность #беременность #pregnancy #pregnant #30недель
– Людмила Петрановская "Тайная опора"
"Как по мне, эту книгу должны давать всем родителям еще в роддоме. Автор категорически не соглашается с идеями известного американского педиатра Бенджамина Спока, который советует кормить по расписанию, не брать лишний раз на руки, если не хочется – можно не кормить грудью и тому подобное. Что стоит еще знать о Б. Споке? От него отказались двое его сыновей", – добавила в подписи звездная мама.
– Уильям и Марта Сирс "В ожидании малыша"
"Это подробный справочник по беременности с питанием, упражнениями, подробным описанием каждого месяца и недели развития ребенка. Помню, еще когда была беременной Дени, покупала именно эту книгу", – вспомнила Санта.
– Евгений Комаровский "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников"
Педиатрию уже сложно представить без известного доктора Комаровского. Простыми словами и с юмором о самом важном.
– Юлия Гиппенрейтер "Общаться с ребенком. Как?"
"О ней я узнала от психолога, к которому пришла на прием с Дени. Как раз начинали возникать трудности в нашем общении. И сейчас я с удовольствием перечитала эту книгу. В свое время она помогла мне посмотреть на ребенка по-другому, стать более внимательной к нему, понять его, и мне сын ответил тем же", – отметила артистка.