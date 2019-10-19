Бестселлеры и новинки ноября 2019: что почитать в следующем месяце (Фото)

1 "Каньон Холодных Сердец", Клайв Баркер Главный герой этого хоррора являлся одним из самых известных актеров Голливуда. Однажды Тодд Пикетт сделал себе пластическую операцию и пожалел об этом. Результат оказался достаточно печальным. Он решился скрыться из-за этого на какое-то время. Агент героя находит ему заброшенное поместье, в котором Тодду предстоит прятаться. Он еще не знал, что в этом месте обитают призраки. Герою не было известно о проклятии, которое подталкивает людей совершать чудовищные поступки...

2 "Ранняя пташка", Джаспер Ффорде Пришло время, когда человечество стало впадать в зимнюю спячку. Люди запасаются шерстью перед сном и идут отдыхать. Кто-то должен защищать их сон. Чарли Уортинг становится Консулом, который будет охранять человечество во время этого процесса. Все оказывается не так просто и мирно. Убивают наставника главного героя. Теперь Чарли берется за расследование этого преступления.

3 "Землянки – лучшие невесты", Мария Боталова Вы не знаете как выбрать самую лучшую невесту для себя? Виктория поможет! Ее выбрали представлять нашу планету в отборе невест для самых влиятельных правителей существующих миров. Главная героиня привыкла побеждать. Это может привести не к самым благоприятным последствиям...

4 "Стратагема ворона", Юн Ха Ли Необычные технологии помогли сохранить одного погибшего генерала в качестве оружия. Он вернулся и захватил тело молодого капитана по имени Кел. Посмотрим, что будет дальше. Как команда будет справляться с новым лидером, у которого не все в порядке с головой?

5 "Машина пробуждения", Дэвид Эдисон Вы когда-нибудь задумывались о том, что происходит с душой человека после его смерти? Эта книга говорит о том, что смерть - еще далеко не конец. Оказывается, человеческой душе еще множество раз приходится гибнуть, пока она не найдет Врата Истинной Смерти. Жутко, не правда ли?

6 "Машины как я", Иэн Макьюэн Мактюэн полюбился многим поклонникам интеллектуальной литературы в жанре научной фантастики. В этой книге автор пытается найти ответы на достаточно важные человеческие вопросы. Например, он старается выяснить, из чего складывается внутренний мир человека, что помогает ему действовать определенным образом. Также ему интересен вопрос о том, насколько робот может перенять человеческое поведение и способность чувствовать. Сюжет разворачивается вокруг пары молодых людей, которые решаются купить первого андроида и создать ему личность.

7 "Куратор для попаданки", Кристи Кострова Миллионы людей мечтают получить письмо из Хогвартса. Героине этого произведения можно позавидовать. Теперь ей предстоит отучиться в школе магии. Да только все оказалось не таким волшебным, как ей хотелось. Придется учиться справляться со своим даром, злым куратором и последствиями событий, которые она не должна была видеть.

8 "Академия для властелина тьмы. От света не сбежать", Ольга Валентеева Совсем недавно у Эрина была любовь и множество друзей, а сегодня ему предстоит вернуться в академию. Она полна опасностей и злых врагов, с которыми ему предстоит справиться. Что он будет делать?

9 "Сэндмен Слим", Ричард Кадри Эта история про одного мага, которого сослали в ад. Там ему приходилось биться с демонами и служить Азазелю. Спустя одиннадцать лет герой решается на побег из этого места. Он попадает в Америку, чтобы отомстить своим врагам, которые обрекли его на муки в аду. Но все оказывается гораздо сложнее... Работы Ричарда Кадри не в первый раз попадают в наши обзоры. Так в топ-10 книг сентября 2019-го вошел потрясающий роман Кадри о книге с предсказаниями.