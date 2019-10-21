ТОП-20 лучших книг в жанре фэнтези

1 "Властелин колец", Джон Толкин Каноническое произведение вдохновило десятки авторов на создание прекрасных романов, его можно смело назвать классикой. Если "Хоббит" воспринимается, как сказка, то "Властелин колец" сродни полноценной докторской диссертации. Толкин яркими красками обрисовал природу, ландшафты и географию Средиземья, скрупулезно выстроил историю, культуру и обычаи коренного населения. Фродо получает в наследство от странного дядюшки Бильбо золотое кольцо. Вместе с украшением на плечи молодого хоббита ложится тяжкий груз ответственности. Реликвия когда-то принадлежала злому магу Саурону, величайшему врагу Свободных народов Средиземья. Паренек обязан отнести кольцо в Мордор и уничтожить его в жерле клокочущего вулкана.

2 "Песнь льда и пламени", Джордж Мартин Как же я обожаю сагу "Песнь льда и пламени". Она достойна сотен, нет тысяч, хвалебных дифирамбов. Мартин проделал титанический труд, порой читателю кажется, что он изучает историю реально существующего королевства. В отличие от сериала, в книге магическая сторона Вестероса раскрыта косвенно. Акцент сделан на прорисовке персонажей, описании батальных сцен и политической подоплеке поступков главных героев. Мистика выступает фоном, она вносит тонкие штрихи в общую картину. В Винтерфелл приезжает правитель Семи Королевств, Роберт Баратеон. Он назначает своего вассала и товарища Эддарда Старка десницей. Много лет назад была свергнута династия Таргариенов, однако сейчас в далеком Пентосе Дейнерис (последняя представительница древнего рода) набирает сторонников с целью вернуть Железный трон. Вас ожидают интриги, кровавые расправы, неожиданные повороты сюжета и множество постельных сцен.

3 "Хроники Нарнии", Клайв Льюис Сборник коротких и светлых повестей заставляет пережить шквал самых разнообразных эмоций: радость, страх, негодование, боль утраты и, главное, веру в счастливый финал. Каждую фразу можно брать за основополагающий жизненный ориентир. "Хроники Нарнии" станут отличным учебником отношений и помогут сформировать правильное мировоззрение, как у детей, так и у взрослых. Четверо ребят переносятся посредством магического шкафа в удивительную страну. Согласно древнему пророчеству, им суждено свергнуть злую Белую колдунью и стать правителями обширных земель. Они познакомятся с фавнами, добряками бобрами, кентаврами и другими мифологическими существами. Сьюзен, Питер, Эдмунд и Люси сразятся на стороне Великого льва Аслана и добро обязательно победит зло.

4 "Ведьмак", Анджей Сапковский И снова перед вами внушительный цикл романов. Произведения Анджея Сапковского породили целую субкультуру. Серия книг, настольные и компьютерные игры, квесты, реконструкции событий и фильмы – все это входит в огромную вселенную "Ведьмака". Во всех уголках мира найдутся поклонники таланта скромного польского автора. Главы романов настолько сочные и интересные, что оторваться от прочтения практически невозможно. В центре повествования ведьмак Геральт. Мужчина обладает сверхчеловеческими способностями, он силен, ловок, а раны на нем заживают в мгновение ока. Главный герой странствует по миру, уничтожает за скромную, а порой за нескромную, плату чудовищ и богомерзких тварей, защищает слабых и наказывает подлецов. Знакомиться с персонажем рекомендую со сборника рассказов "Последнее желание".

5 "Гарри Поттер", Джоан Роулинг Джоан Роулинг всколыхнула современное общество, подняв интерес к литературе и жанру фэнтези до небывалых высот. Абсолютно все, от мала до велика, следили за перипетиями, творящимися в магическом сообществе. Мы с нетерпением ждали выхода книг, выстраивались в бесконечные очереди, чтобы узнать о победах и поражениях наших любимых Гарри, Гермионы и Рона. Одиннадцатилетний сирота живет в доме дяди и тети. Опекуны не больно жалуют племянника, постоянно понукают им и держат мальца в черном теле. Жизнь ребенка кардинально меняется, когда он узнает истинную причину смерти родителей и что является волшебником. Гарри зачислен в самую лучшую школу магии – Хогвартс.

6 "Мор, ученик Смерти", Терри Пратчетт Юношу по имени Мортимер нанимает в подмастерье не кто иной как сам Смерть. Костлявый Жнец ужасно устал от своей работы и решил переложить львиную долю своих обязанностей на молодого ученика. Мор берется за косу и с усердием выполняет задания наставника. Преданность парня пошатнулась, когда он познакомился с принцессой Кели, время которой на исходе. Терри Пратчетт славится своими остротами и тонким английским юмором. Между его произведениями и читателем тут же пробегает искра, подобная той самой беззаветной любви с первого взгляда. Хочется с безумной скоростью поглощать главы одна за другой, путешествуя по Плоскому миру и открывая его тайны. Под маской иронии скрывается глубокая социальная философия, ненавязчивые размышления о жизни и смерти, попытки докопаться до сути вещей. Книга входит в состав внушительного цикла произведений о Плоском мире, который поддерживается четырьмя слонами, стоящими на огромной черепахе, плывущей во вселенском пространстве. Плоский мир, естественно, имеет форму диска, и на нем установлены собственные законы физики, а радуга имеет восемь цветов. Здесь оборотни, тролли, гномы и другие волшебные существа живут рядом с людьми и вместе с ними работают, влюбляются, женятся и заводят детей, выпивают в кабаках и просто весело проводят время.

7 "Имя ветра", Патрик Ротфусс Ранее по свету скитались старики-сказители. В Древней Скандинавии их называли скальдами, на Руси – боянами, а в Украине – кобзарями. По моему мнению, Патрик Ротфусс испил мед поэзии, настолько переливчато звучат его фэнтезийные повествования. Ваше сердце будет замирать, дабы не спугнуть несмелую историю и не потерять сюжетную нить. "Имя ветра" в корне отличается от развлекательного чтива. Несмотря на то, что текст воспринимается достаточно легко, заложенный в него смысл глубоко западает в душу. Роман написан в формате автобиографии. Небольшим придорожным трактиром заведует рыжеволосый мужчина Коут. Истинная личность главного героя раскрывается постепенно. Он поведал Хронисту, что в возрасте одиннадцати лет скитался по миру вместе со своей семьей – труппой бродячих актеров, которых в один злополучный день вырезали, как скот, пока он был на прогулке. Задавшись праведной целью отомстить за смерть близких, Коут поступает в Университет Магических Искусств, где постигает тайные знания великих чародеев.

8 "Туманы Авалона", Мэрион Брэдли Пожалуй, это самая нестандартная интерпретация знакомой всем истории о прославленном короле Артуре и рыцарях Круглого стола. В романе "Туманы Авалона" рассказчиком выступает сама Моргана, главная антигероиня, безжалостная ведьма с иссиня-черным сердцем. Мэрион Брэдли сумела, если не оправдать, так смягчить и очеловечить поступки злодейки. Она выставила ее обычной женщиной с характерными для слабого пола надеждами и желаниями, которым не суждено стать реальностью. Христианство только начало свой крестовый поход по землям языческой Британии. Лик Божий еще не отбросил в бездну забвения изваяния старых идолов. Магия все еще является неотъемлемой частью повседневного бытия. Владычица Озера Вивиана предстает перед Игрейной и предзнаменует рождение великого короля, но подвох в том, что будущий монарх явится из семени постороннего мужчины, а не законного супруга достопочтенной леди. Хотя дама негодовала, но прошло время, и пророчество сбылось, она понесла от Утера. Моргана, ребенок от первого мужа Игрейны, поступает в обучение Вивиане, а Артур передан на воспитание Мерлину. Однако судьба детей, вышедших из одного лона, пересечется не единожды.

9 "Пепел и сталь", Брендон Сандерсон Финал первой части трилогии, как водится, ставит скорее многоточие, нежели жирную точку. Да, приключения главного героя на данном участке пути подошли к концу, но мир, созданный Брендоном Сандерсоном, не может так быстро кануть в Лету. Еще столько историй осталось не рассказанными, стольким событиям предстоит произойти. В последующих двух книгах тучи неторопливо будут сгущаться до тех пор, пока не грянет буря. Страницы пропитаны экшеном насквозь, страсти зашкаливают и невозможно оторваться от чтения. "Пепел и сталь" знакомит нас с цивилизацией, нашедшей нестандартное применение различным металлам и сплавам. Тысячу лет назад произошел конец света, власть захватил темный маг, построив на пепелище свою Империю. Простой люд обращен в рабов, однако вскоре правлению тирана придет конец. Легендарный разбойник Кельсер собирает отряд повстанцев. Его разномастная рать нанесет сокрушительный удар восседающему на престоле деспоту.

10 "Никогде", Нил Гейман Автор переносит читателей в Лондон. Этот старинный город прячет в лабиринтах улочек, словно в потаенных карманах, увлекательные байки на все случаи жизни. Согласно теории Нила Геймана, под фундаментами домов, глубоко в недрах, бурлит совершенно иной жизненный котел. По старым веткам метро и по канализационным туннелям скитаются чудища, говорящие птицы и люди с необычными способностями. Это их город со своими законами и правилами. Ричард ступил на черную полосу: его бросила подруга, уволили с работы, выгнали с квартиры. Виновницей всему стала девушка со странным именем Дверь. Мужчина спас ее от парочки наемных убийц. Главному герою не оставалось ничего другого, как отправиться на поиски Двери в Нижний Лондон. Ричарда затянул водоворот опасных приключений. В ходе разгадывания обстоятельств таинственной гибели семьи новой знакомой он добудет ключ в рай и сразится с падшим ангелом.

11 "Джонатан Стрендж и мистер Норрелл", Сюзанна Кларк Когда читаешь современное фэнтези, создается впечатление, будто чопорная Англия является эпицентром всего волшебного. Декорации для цикла романов "Джонатан Стрендж и мистер Норрелл" представляют собой Лондон наполеоновских времен. На службе Ее Величества состоит группа магов-теоретиков. К большому сожалению ученого общества, секреты практического применения мистических знаний были утеряны. Внезапно становится известно, что в мире остался единственный настоящий волшебник – мистер Норрелл. Грех не воспользоваться таким шансом! Джонатан Стрендж, наслушавшись пророчеств уличного предсказателя, поступает в ученики к мистеру Норреллу. Темперамент двух мужчин отличается кардинально. Первый – романтичен и обаятелен, второй – надменен и застенчив, однако оба – безмерно умны и целеустремленны. Разные взгляды делают из ученика и наставника непримиримых соперников.

12 "Ученик убийцы", Робин Хобб У маленького мальчика нет имени. Да, в Шести Герцогствах так бывает – по улицам бегают сотни безымянных ребят. По удачному (или не совсем) стечению обстоятельств парнишка оказался внебрачным сыном кронпринца. За мальчиком охотятся убийцы, чтобы предотвратить вероятность его посягательств на трон. Бастарда от расправы спасает дед, поселяет его во дворце и нарекает Фитцом. Мальчишку начинают готовить к жизни полной интриг и своеобразных поручений. Его отдают на воспитание мастеру боевых искусств, учат управлять сознанием людей и убивать врагов короны. В это время Шесть Герцогств страдают от регулярных набегов пиратов. Разбойники похищают жителей прибрежных земель и лишают их всякой человечности.

13 "Лабиринты Ехо", Макс Фрай Если вы ищите сложного сюжета и глубоких философских истин, то проходите мимо книжной полки с произведениями Макса Фрая. Легкий юмор, первоклассный простой слог и незабываемые истории станут панацеей от плохого настроения и помогут отвлечься от серых будней. На новом месте всегда приходится туго, однако сэр Макс на удивление быстро ассимилировался и адаптировался к жизни в Ехо. Сразу же после переезда он знакомится с начальником сыскной полиции Джуффином Халли и помогает ему расследовать череду ужасающих убийств. Главный герой обживается, обустраивает уютный домик, попутно уничтожая нечисть и открывая в себе ранее неведомые таланты.

14 "Алиса в Стране чудес", Льюис Кэрролл Темы, затронутые в "Алисе" остросоциальны, животрепещущи и заставляют всерьез задуматься. Все мы скучаем, не находим общего языка с окружающими, иногда нам хочется последовать за Белым Кроликом и узнать, что находится на дне его норы. Метафору с варьированием роста зачастую обходят стороной, а ведь она очень важна. Люди сжимаются под воздействием обстоятельств, а "подумать только, что из-за какой-то вещи можно так уменьшиться, что превратиться в ничто". Не знаю, есть ли смысл писать аннотацию, большинство из вас наверняка знает сюжет. Алиса отдыхала у реки вместе с сестренкой, она заметила кролика с карманными часами. Заинтересовавшись странностью, девочка погналась за зверьком и очутилась в Стране чудес. Она встретилась с гусеницей, курящей кальян, побывала на сумасшедшем чаепитии у Шляпника и Мартовского Зайца, а также послушала премудрости из уст Чеширского кота. Читая "Алису" следует помнить, что в любой ситуации главное не терять голову!

15 "Принц терний", Марк Лоуренс "Принц терний" – до краев наполнен кровавыми битвами, подлыми убийствами и красочными описаниями постельных сцен. В четырнадцать Йорг лишился матери и любимого братика, подросток сам еле вырвался из холодных объятий смерти. Страшная утрата и безучастность отца наложили отпечаток на характер главного героя, иссушили его сердце и очернили душу. Взрослый Йогр режет людей направо и налево, он жестоко расправляется с врагами и не ведает жалости. Вместе с тем, на персонажа сложно навесить ярлык психопата. Им движет адский расчет, его поступки продуманы до мелочей, эмоции подавлены нетривиальным интеллектом. На мой взгляд, роман Марка Лоуренса воплощает идею о сверхчеловеке Фридриха Ницше и его отстраненности от общечеловеческих моральных норм.

16 "Волшебник Земноморья", Урсула Ле Гуин Очередной цикл книг о мальчике-волшебнике, поступившем на обучение в специальную школу волшебников, поскольку он с самого детство проявлял талант к магии. Это мир страшных чудовищ, драконов, колдунов, жрецов странных божеств. Романы Урсулы также можно отнести к героическим, или к приключенческим. Перед нами занимательная история не просто о магии, а о взрослении, становлении личности, перемежающаяся с описаниями различных магических ритуалов. Можно, конечно, провести параллель с "Гарри Поттером", но в данном цикле романов главное, это не борьба с темным чудовищем, а развитие в человеке смелости, его самопознание.

17 "Чудесное посещение", Герберт Уэллс Герберта Уэллса считают одним из культовых фантастов, однако англоязычный гений так же создавал интригующее фэнтези. Правда, в его время определения данного литературного жанра попросту не было. Тем не менее, любителям историй о волшебных существах стоит прочесть замечательный юмористический роман "Чудесное посещение". Завязкой сюжета становятся события в Сиддерфорде, жители которого вдруг замечают странную птицу. Огромная, носится она во тьме ночной, хлопая своими громадными радужными крыльями и издавая жуткий, будто человеческий крик. Кто бы мог подумать, что птах тот – не результат распития горячительных напитков. Благо, местный народ фантазировать не шибко-то и любит. Однако же чудное описание пернатого великана заинтересовало викария, который тут же отправился на поиски нарушителя спокойствия, прихватив с собой ружье. Вот только слуга Божий и представить не мог, что подстрелит… самого настоящего ангела! Крылатый паренек испытывает восторг и ужас от встречи с мифическими людьми, ездящими на безрогих единорогах. Ему придется остаться в чуждом мире, покуда не заживет раненное крыло.

18 "Хроники Амбера", Роджер Желязны Серия, состоящая из десяти романов. Действие проходит в Амбере – одном из миров, который, в свою очередь, состоит из множества других, параллельных, именуемых Тенями и Хаосом. В Амбере многие физические законы просто отсутствуют, а персонажи не пользуются электричеством и компьютерной техникой, хотя им о них известно. Главные действующие лица – члены королевской семьи Амбера, способные перемещаться между мирами, и создавать свои собственные, соответствующие личной фантазии, миры. Обитатели Амбера могут дышать под водойи даже ходить по лунному лучу, а в некоторых мирах жители после смерти улетают на небо в буквальном смысле, преодолевая закон гравитации.

19 "МИФический цикл", Роберт Асприн Цикл романов в жанре юмористического или иронического фэнтези о парне-волшебнике по имени Скив. На момент начала повествования ему известно всего одно заклинания, да и то дается ему с огромным трудом. Во время очередного мучительного урока у зловредного учителя-мага, посреди комнаты вдруг возникает демон Ааз. Он прибыл из иного мира, известного как Извр, отчего его обитателей прозвали извращенцами, хотя лично они предпочитают более грозное название – изверги. Временно утратив свою волшебную силу, Ааз решает обучить Скива всем премудростям своего ремесла, включая и путешествия между параллельными вселенными. Молодой волшебник, и его учитель, практически совершенно не владеющие магией, в скором времени добиваются успеха и способны находить решение в самых сложных ситуациях, благодаря недюжинному уму, хитрости и находчивости. Скиву предстоит стать одним из самых знаменитых и сильных магов. А ведь совсем недавно он даже свечку не мог зажечь силой взгляда и не знал наизусть практически ни одного заклинания. В книгах описывается множество параллельных миров, населенных разнообразнейшими существами. Особой чертой цикла стали цитаты великих исторических личностей и литературных персонажей. Правда, многие из них вымышленные, но зато неописуемо остроумные.