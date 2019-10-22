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Книга года ВВС - 2019: кто из украинских авторов претендует на премию

Книга года ВВС - 2019: кто из украинских авторов претендует на премию
17:57 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:BBC News Украина опубликовало длинные списки литературной премии "Книга года ВВС - 2019".

В этом году на награду претендуют 24 украинских издания.

Кроме того, представлены 10 номинантов среди детских изданий и восемь изданий в категории "Эссеистика".

В частности, в длинный список премии "Книга года ВВС-2019" вошли:

  • Екатерина Бабкина. Мой дед танцевал лучше всех. - Киев: Издательский дом "Амбар", 2019.

  • Галина Вдовиченко. Самое важное - в конце. - Львов: Издательство Старого Льва, 2019.

  • Тамара Гориха Зерня. Доця. - Киев: Белка, 2019.

  • Руслан Горовой. О людей. - Киев: ТаТиШо, 2019.

  • Марина Гримич. Клавка. - Киев: Нора-Друк, 2019.

  • Анатолий Днистровый. Б-52. - Киев: ВЦ "Академия", 2019.

  • Леся Ивасюк. Петли. - Черновцы: Книги - XXI, 2019.

  • Ирэна Карпа. Хорошие новости с Аральского моря. - Киев: Книголав, 2019.

  • Макс Кидрук. Пока свет не погаснет навсегда. - Харьков: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2019.

  • Андрей Кокотюха. Изгнанник и черная вдова. - Харьков: Виват, 2019.

  • Евгения Кононенко. Пражская химера. - Львов: Издательство Анетти Антоненко, 2019.

  • Галина Лицур-Щадей. Такое жизнь. - Львов: ЛА "Пирамида", 2019.

  • Оксана Луцишина. Иван и Феба. - Львов: Издательство Старого Льва, 2019.

  • Василий Махно. Вечный календарь. - Львов: Издательство Старого Льва, 2019.

  • Анастасия Пика. Истории, которые никогда не заканчиваются. - Киев: Саммит-книга, 2019.

  • Илларион Павлюк. Танец придурка. - Львов: Издательство Старого Льва, 2019.

  • Ярослав Середницкий. Госпожа Леля: убежать от большевиков. - Киев: Темпора, 2019.

  • Влад Сорд. Бездна. - Винница: Дом Химер, 2019.

  • Ксения Фукс. По ту сторону солнца. - Киев: Темпора, 2019.

  • Светлана Тараторин. Лазарус. - Киев: Издательская группа КМ-Букс, 2018.

  • Гаська Шиян. За спиной. - Харьков: издательство "Ранок": Фабула, 2019.

  • Артем Чапай. Странные люди. - Черновцы: Книги - XXI, 2019.

  • Артем Чех. Район Д. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019.

  • Мартин Якуб. Мертвые модели. - Киев: Факел, 2019.

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В категорию "Детская Книга года ВВС" внесли:

  • Владимир Аренев. Сапиенсы. - Харьков: Ранок, 2019.

  • Андрей Бачинский. С Эйнштейном в рюкзаке. - Львов: Издательство Старого Льва, 2019.

  • Тим Брик. Шармузики: За пределами Большой Поляны. - Архиум, 2018.

  • Оксана Драчковская. Зайчик-нестрибайчик и его смелая мама. - Черновцы: Книги - XXI, 2019.

  • Оксана Лущевская. Скелет без шкафа. - Харьков: Ранок, 2019.

  • Олеся Мамчич. Кем будет работать Яся. - Харьков: Ранок, 2019.

  • Наталья Матолинец. Академия Аматэрасу. - Харьков: Виват, 2019.

  • Оля Русина. Мия и лунное затмение. - Львов: Издательство Старого Льва, 2019.

  • Таня Поставная. Когда я была лисой. - Харьков: Виват, 2019.

  • Антон Шапка. Папина борода. - Харьков: Ранок, 2019.

В категории "Эссеистика" за победу поборются:

  • Елизавета Гончарова. (Не)воля. - Киев: Темпора, 2019.

  • Василий Габор. О чем думает человек. - Львов: ЛА "Пирамида", 2018.

  • Василий Махно. Окрестности и пограничья. - Киев: Yakaboo publishing, 2019.

  • Константин Москалец. Следя за текстом. - Львов: Издательство Старого Льва, 2019.

  • Андрей Любка. В поисках варваров. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019.

  • Тарас Прохасько. Да, но... - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019.

  • Ирина Славинская. Мои запасные жизни. - Львов: Издательство Старого Льва, 2019.

  • Мария Титаренко. Коммуникация от нуля. - Львов: Издательство Старого Льва, 2019.

Автор-победитель премии получает эквивалент 1000 британских фунтов в гривнах. Кроме того, издатели книг-победителей получат право использовать логотип премии "Книга года" на последующих изданиях.

Букеровскую премию 2019 получили сразу два писателя

В жюри конкурса входят: Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"; Ольга Герасимюк, журналист, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания; Виталий Рябчук, писатель, журналист; Тарас Лютый, философ, писатель; Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР; Марта Шокало, главный редактор BBC News Украина.

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Премия, Литература, Книга года, Книга года ВВС - 2019.
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