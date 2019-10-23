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Бельгийский комикс о приключениях Тинтина издали на украинском языке
Бельгийский комикс о приключениях Тинтина издали на украинском языке

Бельгийский комикс о приключениях Тинтина издали на украинском языке

Бельгийский комикс о приключениях Тинтина издали на украинском языке
18:20 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости культуры:Комикс о приключениях известного бельгийского репортера Тинтина перевели и издали на украинском языке.

Переводчиком комикса Tintin au pays des Soviets, который впервые был издан в 1929 году, стал Иван Рябчий.

"Тентен или Тинтин - один из самых известных героев комиксов и один из символов моей страны, Бельгии. Он был создан в первую очередь для детей, но они обращаются также и ко взрослым. Альбомы, которые были созданы после Второй Мировой войны, являются следствием серьезной подготовки и исследования автором важных исторических событий", - сказал посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс на презентации украинского издания "Репортер "ХХ віку" у країні Совєтів "в среду в Киеве.

Главным героем комикса стал бельгийский репортер Тинтин и его пес Милу. По словам Ленартса, этот альбом был выбран не случайно, ведь его события тесно связаны с историей Украины и СССР. В нем речь идет, в частности, о коллективизации, голоде и гонениях.

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Ранее сообщалось, что BBC News Украина опубликовало длинные списки литературной премии "Книга года ВВС - 2019". В этом году на награду претендуют 24 украинских издания.

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Украинский язык, Перевод, Тинтин, Tintin au pays des Soviets, Иван Рябчий, Бельгийский комикс.
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