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Детище Агаты Кристи: что нас больше всего привлекает в героине Мисс Марпл

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Детище Агаты Кристи: что нас больше всего привлекает в героине Мисс Марпл
10:15 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости культуры:К историям о расследованиях этой старой девы то и дело обращаются читатели вот уже нескольких поколений.

  • 1

    История появления на свет семидесятилетней Джейн Марпл

    Впервые мисс Марпл появилась на страницах детективного романа в 1930 году. Ее создательница, Агата Кристи, в девичестве - Агата Мэри Кларисса Миллер, к тому времени пережила неудачный брак, закончившийся тяжелым разводом, стала известной писательницей, чьим главным детищем был маленький бельгиец Эркюль Пуаро, и вышла замуж вторично. Максимиллиан Мэллоуэн, археолог, старше Кристи на 15 лет, любил свою жену, она отвечала ему взаимностью.

    Агата Кристи

  • 2

    В сентябре 1930 года состоялась свадьба, и в том же году появился первый роман о мисс Марпл - "Убийство в доме викария". Правда, еще в 1927 на страницах журнала The Royal Magazine был опубликован сборник рассказов "Тринадцать загадочных случаев", где тоже фигурировала старушка-детектив.

    Первый роман о мисс Марпл - "Убийство в доме викария"

  • 3

    Агата Кристи сразу же сделала мисс Марпл дамой пожилой, о чем впоследствии жалела, ведь старушке предстояло появляться в книгах еще на протяжении нескольких десятилетий. Та же история получилась с Эркюлем Пуаро, который из книги в книгу оставался детективом преклонных лет, заставляя писательницу задуматься, не лучше ли было бы начать описания его приключений еще с детского возраста? Но обаянию мисс Марпл такое постоянство нисколько не вредит, так как и в 1930, и в 1971 году, когда был написан последний из романов о ней, старушка была воплощением чего-то безвозвратно утерянного, но не забытого - не то викторианской эпохи, не то собственного детства читателей.

    Мисс Марпл с самого своего рождения была дамой старомодной, из викторианской эпохи

    Второй роман - "Забытое убийство" - был написан в 1940 году, но в печать он поступил уже после смерти Агаты Кристи, спустя 36 лет. В период с 1942 по 1971 годы на свет появились еще десять романов о мисс Марпл.

  • 4

    Какая она, тихая старушка из Сент-Мэри-Мид?

    Можно без труда заметить изменения, которые претерпел персонаж - если в первой книге мисс Марпл - чрезмерно любопытная, говорливая и довольно надоедливая старушка, то в более поздних книгах она становится все менее многословной, все более тактичной, приятной для собеседников. Джейн Марпл - старая дева, которая долгие годы живет в английской деревушке Сент-Мэри-Мид и изредка совершает вылазки в Лондон или отправляется в более далекие путешествия.

    Мисс Марпл ведет свои расследования даже на Карибах

  • 5

    Мисс Марпл никогда не работала, у нее есть небольшой собственный доход, а кроме того, материальную помощь старушке оказывает ее любимый племянник, знаменитый писатель Реймонд Уэст. Из главных занятий этой пожилой дамы - вязание для многочисленных родственников и их детей, уход за растениями в маленьком садике, общественная деятельность, приличествующая даме викторианской эпохи, а еще - наблюдения за человеческой натурой, те, что дают мисс Марпл не только пищу для умозаключений, но и ключ к решению сложных детективных головоломок.

    Мисс Марпл в исполнении Маргарет Рутерфорд

  • 6

    Несмотря на то, что речь пожилой леди всегда путаная и сбивчивая, отчего она производит впечатление безобидной странноватой старушки, ум ее ясен и холоден, мисс Марпл - отличный аналитик, не говоря о том, что она не упускает из виду ни одной мелочи, которые позже становятся ключевыми деталями в общей картине произошедшего. Мисс Марпл всегда в курсе всех событий в окрестностях - что, по правде сказать, не является особенностью исключительно английских дам - но проявляет интерес настолько благопристойно, по-английски, что у читателей всего мира ассоциируется не с досадным вмешательством в чьи-то личные дела, а скорее с настойчивым, наивным, но вежливым интересом к частной жизни. Интересом, который проявляет совершенно безопасная на вид особа - и при этом один из лучших сыщиков, перед которым снимает шляпу сам Скотланд-Ярд.

    Джулия Маккензи

  • 7

    О том, кто стал прототипом мисс Марпл, возникали разные догадки, находили в ней черты и самой писательницы. Агата Кристи рассказывала о том, как однажды она "обнаружила на чердаке дома одной из бабушек старый ридикюль, вытряхнула из него крошки от сладких сухариков, два пенни и полуистлевшие кружева - вот вам и мисс Марпл".

    Образ старушки был собирательным - источником вдохновения для его создания стала в первую очередь бабушка писательницы Маргарет Уэст (Миллер), которая была веселой, но всегда подозревала в людях худшее - и частенько оказывалась права, а также ее подруги, такие же активные общительные старые дамы. Сама фамилия - Марпл - вероятно, была взята от названия железнодорожной станции, мимо которой частенько проезжала Кристи.

    Мисс Марпл в исполнении Иты Эвер

  • 8

    Почему мисс Марпл не суждено вырваться за пределы написанных Кристи книг

    Мисс Марпл вместе с Эркюлем Пуаро стали не только главными детищами Агаты Кристи за ее многолетнюю писательскую карьеру, они олицетворяют английский детектив вообще, и как ни крути, а создать похожего и настолько же любимого читателями после Кристи не смог никто, несмотря на то, что попытки постоянно предпринимались - так, у Акунина появилась мисс Палмер в рассказе "Чаепитие в Бристоле".

    Детективные истории с участием мисс Марпл ставят и на театральной сцене

  • 9

    Агате Кристи когда-то задавали вопрос - почему ни в одном из ее произведений эти двое не встретились? "Вряд ли они оба хотели бы этого", - отвечала писательница. Пуаро, по ее мнению, не вынес бы вмешательства в его дела, тем более со стороны пожилой леди. Да и подходы к расследованиям, судя по всему, у Пуаро и мисс Марпл разные - или же в главном они схожи?

    Эркюль Пуаро - еще один человек из прошлого

  • 10

    Мисс Марпл не замедлила появиться на экранах, в кино ее роль первой исполнила подруга Агаты Кристи, Маргарет Рутерфорд. В период с 1961 по 1965 годы вышли пять фильмов. На телевидении же Джейн Марпл появилась и того раньше - в 1956, тогда ее роль исполняла Грейси Филдс. Позже еще несколько актрис перевоплощались на экране в старушку-детектива, но самой, пожалуй, знаменитой, осталась Джоан Хиксон, которая сыграла в экранизации всех двенадцати романов о мисс Марпл. Еще в 1946 году Агата Кристи говорила достаточно молодой тогда Джоан: "Надеюсь, что вы однажды сыграете мою дорогую мисс Марпл".

    В исполнении Джеральдин Макьюэн

    В телеверсиях детективов Кристи часто можно заметить отступления от текстов книг - как, например, в истории "В 4.50 из Паддингтона", полностью исключен персонаж миссис Макгилликади, свидетельницы убийства, вместо нее рядом с местом преступления оказывается сама мисс Марпл.

  • 11

    Впрочем, любое вмешательство в авторский замысел, в идею, которую создавала Агата Кристи, рискует испортить эффект от истории, а потому должно осуществляться очень осторожно. Что касается книг, то опубликованным историям о мисс Марпл нет конкуренции, вновь и вновь поклонники детектива обращаются к прочитанным много раз романам о расследованиях старой девы, которой в современном мире, похоже, нет места. Строго говоря, мисс Марпл всегда была чуточку старомодной - сразу же после своего появления на свет в семидесятилетнем возрасте.

    Современного Холмса Бенедикт Камбербетч сыграл, но в истории о мисс Марпл пришлось возвращаться в прошлое

  • 12

    Старомодна она и для теперешнего читателя - а та действительность, в которую помещен этот персонаж, наверное, превращается в островок мира, спокойствия и ностальгии. Ведь трудно представить себе такое неторопливое, вдумчивое, основательное расследование убийства в век постоянного движения, скорости, суеты и решения одновременно нескольких дел. Да и ценность одной человеческой жизни сильно упала: едва ли современный человек будет заинтригован находкой трупа в библиотеке частного дома.

    "Тайна черных дроздов"

  • 13

    И потому, быть может, настолько велика привлекательность всех тех "убийств", что расследует мисс Марпл: ведь читая Кристи, можно проникнуться уже утраченными ценностями, взглядами, разглядеть с помощью писательницы каждую мелочь в домах и окрестностях, вникнуть в каждое слово участвующих в расследовании, самому погрузиться в размышления о причинах и следствиях.

    Мисс Марпл в исполнении Анджелы Лэнсбери

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Агата Кристи, Мисс Марпл, английская писательница, Литературный герой.
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