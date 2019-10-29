Скачать
Вторник, 29.10.2019
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
Сайдик о разведении войск в Золотом: Все по плану
Сайдик о разведении войск в Золотом: Все по плану
Марченко обыграл Стаховского на турнире в Германии
Марченко обыграл Стаховского на турнире в Германии
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию
YouTube Music: в приложение добавили новую функцию

Книги, обязательны для прочтения настоящему мужчине (Фото)

Смотрите фото (11)
Книги, обязательны для прочтения настоящему мужчине (Фото)
18:37 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Предлагаем вам очередную подборку увлекательных книг для настоящих мужчин.

  • 1

    "Кровавый меридиан, или Закатный багрянец на западе", Кормак Маккарти

    Это первый роман всемирно известного американского классика и лауреата Пулитцеровской премии, Кормака Маккарти. Обыкновенный подросток из Теннеси ныряет в водоворот событий Америки середины XIX века, в которой безраздельно царствуют разбой и войны с коренным населением. "Кровавый меридиан" дает понять, что голливудские вестерны далеки от исторических фактов. Целые лагеря индейцев истреблялись в погоне за наживой, а человеческая жизнь имела фиксированную стоимость.

  • 2

    "Кролик, беги", Джон Апдайк

    Гарри Энгстром – бывшая звезда баскетбольной площадки. Теперь парень рекламирует кухонную утварь и мчится по избитому маршруту "работа-дом-работа". В один день серость будней чертовски надоедает главному герою, и он пускается в бега на поиски самого себя. На самом деле нужды "Кролика" вполне примитивны – чистая квартирка, сытный ужин и ухоженная жена. Именно потому, что быт не совпадает с ожиданиями, наш Гарри тоскует и жаждет новизны.

  • 3

    "Маятник Фуко", Умберто Эко

    Мнимая простота книги имеет глубокий саркастический подтекст. В начале своего существования Орден Тамплиеров ничем не отличался от других рыцарских общин, но все изменилось с постижением "великой мистической тайны". С этого момента приобщенные к истине ценой собственной жизни сохраняли вверенный им секрет. "Маятник Фуко" – провокация от корки до корки и торжество интеллекта над банальностями современной популярной культуры.

  • 4

    "Над кукушкиным гнездом", Кен Кизи

    Роман Кена Кизи наделал много шума в литературном сообществе и стал культовым символом поколения битников. Хитроумный Рэндл Макмерфи добивается перевода из общественной тюрьмы в психиатрическую клинику. Там он сталкивается с жесткими порядками, диктуемыми злобной старшей медсестрой, мисс Гнусен. Главный герой пытается бунтовать против системы, но его попыткам так и не суждено увенчаться успехом. Если вам понравился фильм "Пролетая над гнездом кукушки", непременно прочтите книгу.

  • 5

    "Пикник на обочине", Аркадий и Борис Стругацкие

    Данное произведение дало толчок возникновению целой субкультуры. "Пикник на обочине" экранизировал сам Тарковский, по мотивам романа создана серия компьютерных игр и ежегодно миллиардными тиражами выпускается специфический мерч. Стругацкие предугадывают ход развития нашего общества, невидимым маркером прокладывают маршрут для современной цивилизации. Вердикт: это великая книга на все времена.

  • 6

    "Стрела времени, или Природа преступления", Мартин Эмис

    Доктор Тод Френдли попадает в автокатастрофу, в которой ему не суждено выжить. В качестве рассказчика выступает душа главного героя. Она просматривает в обратной перемотке все события из жизни покойного, начиная с момента смерти и заканчивая появлением из чрева матери. По мере повествования душа узнает страшную тайну и природу преступления, совершенного в далеком прошлом.

  • 7

    "Похождения бравого солдата Швейка", Ярослав Гашек

    Война – дело нешуточное и мало кому хватает смелости писать о ней с юмором. Таким смельчаком стал Ярослав Гашек, создавший, пожалуй, лучшее сатирическое произведение на военную тему. В этой книге беспощадно высмеивается вся глупость и бессмысленность кровопролития. Автор помогает нам сбросить с глаз шоры и научиться отличать патриотизм истинный, от крикливого пафоса, с помощью которого сильные мира сего (будто кнутом) гонят нас на бойни – туда, где люди убивают, страдают, гибнут. Гашек жестко высмеял не только армию и госаппарат, но и притворных святош.

  • 8

    "Да сгинет день...", Джеральд Гордон

    Бывали у вас жизни моменты отчаяния, когда хотелось закричать, что естьмочи: "Да сгинет день, когда я родился!"? С этой мыслью приходится жить главным персонажам книги. Мы перенесемся в минувшую эпоху США, когда бывшие рабы хоть и получили свободу, но все еще считались людьми низшего сорта. Перед нами развернется трагедия двух братьев-мулатов. Один – в отца, его кожа светлая и никто не заподозрит в нем примеси крови изгоев. А вот второму повезло меньше – он похож на красавицу-мать. Впрочем, белокожему брату не так уж и сладко живется. Представьте, какой ужас таится в душе людей, вынужденных скрывать свое происхождение. Ежеминутная боязнь быть раскрытыми съедает их изнутри.

  • 9

    Трилогия "Желание", Теодор Драйзер

    Трилогия "Желание" состоит из трех увлекательных романов: "Финансист", "Титан" и "Стоик". Цикл повествует о жизни богатого финансиста по имени Фрэнк Каупервуд, прототипом которого был известный американский делец, Чарльз Йеркс. Драйзер мастерски изображает формирование характера решительного человека, чей ум позволяет не только добиться личного успеха, но и повлиять на экономический прогресс. Будучи еще мальчишкой, Фрэнк наблюдает за омаром, поедающим каракатицу. Этот миг становится ключевым для будущего нашего героя, ведь он решает всегда быть хищником, а не жертвой. Постепенно он поднимается по социальной лестнице, накапливая несметные богатства. Начав с мелкой спекуляции в юности, Каупервуд становится влиятельным предпринимателем. Как и свойственно богатым мужчинам, в жизни нашего героя будет множество женщин. Влюбляясь в очередную красавицу, Фрэнк упорно добивается ее руки, но затем (пресытившись легкой победой) стремится к новой девушке-мечте. Он – мужчина, он – победитель, использующий любые средства достижения цели.

  • 10

    "Искусство войны", Сунь-Цзы

    Стратегический трактат "Искусство войны" (полное название "Законы войны почтенного учителя Суня") был создан примерно в V веке до нашей эры. Считается, что его автором был Сунь-Цзы – талантливый китайский полководец. Долгие столетия данный трактат был настольной книгой военных и политических деятелей. Подобные произведения хороши тем, что учат мыслить как тактик и стратег не только на поле военных действий, но и в жизни. Например, согласно книге для усиления концепции закона необходимо внедрить награды и наказания – знакомый нам метод "кнута и пряника". Использование подобных советов позволит вам добиться успеха при воспитании детей или организации подчиненных на работе. Однако самая гениальная мысль трактата состоит в том, что хороший военачальник должен не разжигать войны, а умело их избегать. Если же боя не миновать, будьте молниеносны, ведь затянутые противостояния пагубны даже для победителя.

В осенний вечер: самые популярные книги сезона осень 2019

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Мужчины, Литература, Рекомендации, Что почитать.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полезен ли плавленый сыр: ответ диетологов
02 Маникюр осень 2019: нежные идеи дизайна на форму "балерина" (Фото)
03 Прогноз погоды на вторник: на Украину наступает холод с туманами и дождями
04 Кофе по утрам: удовольствие или опасность
05 Газовые переговоры, дискредитация "Азова" и другие главные новости Украины и мира 28 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Вспышка дифтерии: Зеленского призывают созвать СНБО
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
Дело Маркива: Аваков поговорил с послом Италии
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Супермен стал папой: телеканал CW разрабатывает новый сериал о супергерое
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь