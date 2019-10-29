Книги, обязательны для прочтения настоящему мужчине (Фото)

1 "Кровавый меридиан, или Закатный багрянец на западе", Кормак Маккарти Это первый роман всемирно известного американского классика и лауреата Пулитцеровской премии, Кормака Маккарти. Обыкновенный подросток из Теннеси ныряет в водоворот событий Америки середины XIX века, в которой безраздельно царствуют разбой и войны с коренным населением. "Кровавый меридиан" дает понять, что голливудские вестерны далеки от исторических фактов. Целые лагеря индейцев истреблялись в погоне за наживой, а человеческая жизнь имела фиксированную стоимость.

2 "Кролик, беги", Джон Апдайк Гарри Энгстром – бывшая звезда баскетбольной площадки. Теперь парень рекламирует кухонную утварь и мчится по избитому маршруту "работа-дом-работа". В один день серость будней чертовски надоедает главному герою, и он пускается в бега на поиски самого себя. На самом деле нужды "Кролика" вполне примитивны – чистая квартирка, сытный ужин и ухоженная жена. Именно потому, что быт не совпадает с ожиданиями, наш Гарри тоскует и жаждет новизны.

3 "Маятник Фуко", Умберто Эко Мнимая простота книги имеет глубокий саркастический подтекст. В начале своего существования Орден Тамплиеров ничем не отличался от других рыцарских общин, но все изменилось с постижением "великой мистической тайны". С этого момента приобщенные к истине ценой собственной жизни сохраняли вверенный им секрет. "Маятник Фуко" – провокация от корки до корки и торжество интеллекта над банальностями современной популярной культуры.

4 "Над кукушкиным гнездом", Кен Кизи Роман Кена Кизи наделал много шума в литературном сообществе и стал культовым символом поколения битников. Хитроумный Рэндл Макмерфи добивается перевода из общественной тюрьмы в психиатрическую клинику. Там он сталкивается с жесткими порядками, диктуемыми злобной старшей медсестрой, мисс Гнусен. Главный герой пытается бунтовать против системы, но его попыткам так и не суждено увенчаться успехом. Если вам понравился фильм "Пролетая над гнездом кукушки", непременно прочтите книгу.

5 "Пикник на обочине", Аркадий и Борис Стругацкие Данное произведение дало толчок возникновению целой субкультуры. "Пикник на обочине" экранизировал сам Тарковский, по мотивам романа создана серия компьютерных игр и ежегодно миллиардными тиражами выпускается специфический мерч. Стругацкие предугадывают ход развития нашего общества, невидимым маркером прокладывают маршрут для современной цивилизации. Вердикт: это великая книга на все времена.

6 "Стрела времени, или Природа преступления", Мартин Эмис Доктор Тод Френдли попадает в автокатастрофу, в которой ему не суждено выжить. В качестве рассказчика выступает душа главного героя. Она просматривает в обратной перемотке все события из жизни покойного, начиная с момента смерти и заканчивая появлением из чрева матери. По мере повествования душа узнает страшную тайну и природу преступления, совершенного в далеком прошлом.

7 "Похождения бравого солдата Швейка", Ярослав Гашек Война – дело нешуточное и мало кому хватает смелости писать о ней с юмором. Таким смельчаком стал Ярослав Гашек, создавший, пожалуй, лучшее сатирическое произведение на военную тему. В этой книге беспощадно высмеивается вся глупость и бессмысленность кровопролития. Автор помогает нам сбросить с глаз шоры и научиться отличать патриотизм истинный, от крикливого пафоса, с помощью которого сильные мира сего (будто кнутом) гонят нас на бойни – туда, где люди убивают, страдают, гибнут. Гашек жестко высмеял не только армию и госаппарат, но и притворных святош.

8 "Да сгинет день...", Джеральд Гордон Бывали у вас жизни моменты отчаяния, когда хотелось закричать, что естьмочи: "Да сгинет день, когда я родился!"? С этой мыслью приходится жить главным персонажам книги. Мы перенесемся в минувшую эпоху США, когда бывшие рабы хоть и получили свободу, но все еще считались людьми низшего сорта. Перед нами развернется трагедия двух братьев-мулатов. Один – в отца, его кожа светлая и никто не заподозрит в нем примеси крови изгоев. А вот второму повезло меньше – он похож на красавицу-мать. Впрочем, белокожему брату не так уж и сладко живется. Представьте, какой ужас таится в душе людей, вынужденных скрывать свое происхождение. Ежеминутная боязнь быть раскрытыми съедает их изнутри.

9 Трилогия "Желание", Теодор Драйзер Трилогия "Желание" состоит из трех увлекательных романов: "Финансист", "Титан" и "Стоик". Цикл повествует о жизни богатого финансиста по имени Фрэнк Каупервуд, прототипом которого был известный американский делец, Чарльз Йеркс. Драйзер мастерски изображает формирование характера решительного человека, чей ум позволяет не только добиться личного успеха, но и повлиять на экономический прогресс. Будучи еще мальчишкой, Фрэнк наблюдает за омаром, поедающим каракатицу. Этот миг становится ключевым для будущего нашего героя, ведь он решает всегда быть хищником, а не жертвой. Постепенно он поднимается по социальной лестнице, накапливая несметные богатства. Начав с мелкой спекуляции в юности, Каупервуд становится влиятельным предпринимателем. Как и свойственно богатым мужчинам, в жизни нашего героя будет множество женщин. Влюбляясь в очередную красавицу, Фрэнк упорно добивается ее руки, но затем (пресытившись легкой победой) стремится к новой девушке-мечте. Он – мужчина, он – победитель, использующий любые средства достижения цели.