Только любовь может стать спасением: современные книги о войне и высоком чувстве

Новости культуры:Мы представляем для вас подборку современных романов о любви во время войны.

"Весь невидимый нам свет", Энтони Дорр

Роман, который взбудоражил мир пару лет назад и до сих вызывает жаркие обсуждения его ценности. Несмотря на все пересуды – это трогательная история, разворачивающаяся на фоне Второй мировой войны. Энтони Дорр получил за этот роман множество литературных премий, включая National Book Award. Также "Весь невидимый нам свет" является бестселлером The New York Times. Сам автор признался, что вынашивал идею более 10 лет. И в итоге не прогадал. История трогательной и даже несколько мистической любви разворачивается на фоне Второй мировой войны. Двое одиноких душ пытаются выжить в своих странах и городах, пока вокруг бушуют ужасы военных действий, пытаются сохранить человеческий облик и чувства. Это слепая французская девочка и нерешительный немецкий мальчик. Не зная того, судьба сплела их, и они движутся навстречу друг другу. Это история, которая может заставить вас плакать, о том, как любовь и свет внутри нас может победить даже самую непроглядную тьму.

"Письма с острова Скай", Джессика Брокмоул

Еще один недавний бестселлер, который стал настоящим дебютным прорывом для молодой писательницы. Книга много недель держалась на верхних позициях книжных рейтингов, она переведена на почти 20 языков. Не за горами следующий роман Брокмоул, который поклонники ждут с нетерпением. События в романе происходят в 1940 году, в Эдинбурге. Европа полыхает в пламени войны, и нет такого места, куда бы оно не проникло. Взорванная бомба становится причиной разрушения стены в древнем доме. И вот обнаруживается тайник с целым ворохом писем, написанными четверть века назад. В них нежная любовь, два любящих сердца ведут диалог, разделенные сначала океаном, а потом войной. Элспет Данн уже не юна и не горяча, но эти письма толкают ее на авантюру. Женщина отправляется в Лондон, чтобы найти свою потерянную любовь и ни война, ни другие тяготы не смогут погасить ее надежду.

"Соловей", Кристин Ханна

Это пока что последний роман писательницы Кристин Ханны, на счету которой примерно десяток других работ. Но именно он сделал ее невероятно популярной и ввел на Олимп серьезной прозы, созданной женщинами. "Соловей" выпущен в 35 странах, он собрал множество наград и стал бестселлером в США и Европе в 2015 году. В основе сюжета история двух непохожих сестер. Одна живет во французской деревеньке и в 1939 году провожает мужа на фронт. Вианна уверена, что война – ненадолго и далеко, поэтому вторжение армии противника в их сонный край ее шокирует. Теперь под страхом смерти она должна пустить на постой немецкого офицера, не понимая, чем это обернется для нее. Вторая сестра – Изабель, ей всего 18 лет, она горяча и вспыльчива. Отец отсылает ее в деревню к старшей сестре, где девушка влюбляется в Гаэтона и присоединяется к движению сопротивления. Эта пронзительная и любовная история не может оставить равнодушным никого.

"Письма любви", Мария Нуровская

Очень трогательный и откровенный роман Марии Нуровский, известный практически на весь мир. Почитатели этой писательницы знают, что она всегда пишет о любви пронзительно и точно, и при этом по праву считается королевой жанра. Она пишет для женщин и про женщин, но это далеко не бульварные развлекательные книги. Необычно и то, что перед читателем предстает роман, полностью написанный в письмах. В основном их пишет женщина, чье сердце занято, пишет своему любимому на фронт. Непростое время, которое полностью открывается в этих строчках, заставляет сердце сжиматься от тоски и благодарности за свободное небо.

"Воздушные змеи", Ромен Гари

А это роман, который по праву можно назвать современной классикой. По крайней мере, Ромен Гари является единственным писателем, который дважды получал Гонкуровскую премию. Дело в том, что автор занялся мистификацией, писал под псевдонимом. Но публика все равно раскрыла его потрясающий слог и манеру выражать мысли. Путь Ромена Гари был трагичен – он покончил жизнь самоубийством вскоре после написания "Воздушных змеев". Этот роман очень достоверен исторически. Он о Второй мировой, оккупации, французском сопротивлении. Но прежде всего это еще и история о настоящей любви. Простой мальчишка с детства влюблен в свою ровесницу, которая принадлежит польской аристократии. Социальное неравенство доставляет мальчику Людо много унижений и лишений. Сам он сирота, живет у дяди, который разносит почту и мастерит красивых, воздушных змеев. Глядя на них, подросток верит, что также легко сможет освободиться от всех преград. Начинается война, и у Людо есть шанс побороться с врагом, но важнее – побороться за свою любовь.

"Английский пациент", Майкл Ондатже

Прекрасный пример того, как замечательная книга становится культовой оскароносной экранизацией, принесшей создателям 9 статуэток. При этом каким бы гениальным не был фильм, этот тот случай, когда роман всего равно лучше. В "Английским пациенте" судьбы героев прослеживают до 1958 года, а не до 1945-го, как это показано в ленте. Критики отмечают, что этот роман одновременно любовный, исторический, приключенческий и даже философский. В забытом поместье медсестра выхаживает искалеченного и таинственного английского пациента, лицо которого обезображено. Постепенно ее подопечный начинает исповедоваться ей и рассказывает историю своей жизни. Блестящий летчик, которому пророчили славу на нивах войны. Однако губительная страсть к замужней женщине перечеркнула все это. И тем не менее, это была любовь, которой под силу были любые преграды.

"Брачный офицер", Энтони Кэпелла

Личность этого писателя и его романы хорошо известны во всем мире. Его дебютная работа "Пища любви" была переведена на 19 языков. "Брачный офицер" стал мировым бестселлером, экранизация которого уже готовится выйти в свет. "Ароматы кофе" – еще один популярный роман писателя, который заставит вас буквально чувствовать запах этого напитка во время чтения. События в "Брачном офицере" происходят в 1944-м году, в голодном Неаполе, который разрушен войной и нищетой. Только-только на побережье высадились войска англичан и американцев, но с уходом немецкой армии мало что поменялось – мужчин нет, работы нет, в квартал голодные дети и вдовы. Молодые итальянки, чтобы как-то прокормить себя, идут или в проституцию, или стремятся обольстить военных, чтобы выйти замуж. Чтобы предотвратить венерические заболевания и другие проблемы, власти пытаются как-то сдерживать этот круговорот невест. Офицер Джеймс является именно таким поверенным, который ведет жесткий отбор девушек для брака.

"Немецкий мальчик", Патрисия Вастведт

Этот роман – искусно сотканное полотно из красивого слога, истории двух семей и одновременно точная картина военного и послевоенного времени. Здесь много любви, прощения, трогательных, но необычно правдивых моментов. Однажды в 1947 в английской глуши Элизабет встречает немецкого мальчика, в котором узнает сына погибшей сестры. Женщину наполняет страх и надежда. Ведь этот мальчик состоит в гитлерюгенде, она опасается его ненависти, и замечает, что психика ребенка явно подорвана ужасами войны. Но вечером он вручает ей картину, на которой запечатлена она, рядом с кафе, где ее ждет загадочный мужчина. Откуда этот холст у мальчика? Кто этот незнакомец? Почему на картине инициалы еврейского художника? Все это – лишь завязка, состоящая из тайн, которые откроются в финале.