Приоткрыть завесу тайны в мире пустынь: ТОП книг о загадочном востоке

1 "Сандаловое дерево", Элли Ньюмарк Интригующая книга в лучших традициях приключенческого и романтического повествования, приправленная тайнами и загадками, историческими флэшбеками и, конечно, восточным шармом. События в романе происходят в индийской деревеньке, куда уж ближе к пониманию этой культуры. Главные герои же – люди западной цивилизации. Эви с мужем и сыном приезжают в Индию и селятся в древнем бунгало в небольшой деревне. Женщина надеется, что поездка сплотит их семью, однако чужая страна слишком экзотична и непонятна, муж отдаляется, а у нее нет чем заняться, нет своего дела. Однако наводя порядок в их новом доме, Эви обнаруживает тайник с письмами. Разобравшись в ветхих листах, женщину поглощает история владелицы писем, что жила здесь 100 лет назад. Эви не раздумывая кидается в поиски дальше и дальше, а роман в письмах увлекает нас в глубины чужих жизней и большой истории, завлекая ароматом тайн и индийских пряностей. Такая увлекательная книга, читающаяся за один присест, идеально подойдет для отпуска.

2 "Далекие шатры", Мэри Маргарет Кей Эту эпичную саг, называемую одной из самых значимых для нашего времени, критики в свое время сравнили с "Унесенными ветром" Митчелл и "Поющими в терновнике" Маккалоу. И правда, динамики и событий тут хватит на десять первоклассных томов. Перед нами одна из самых значимых книг, написанных женщинами. Аристократ по рождению, Аштон волей судьбы воспитывался простой индийской женщиной и считает, что его родина – именно Индия. Согласно древним легендам, он хранил веру, что за заснеженными вершинами гор Дур-Хайма, которые еще называют Далекими Шатрами, он найдет свое счастье и предназначение. И действительно после смерти приемной матери он едет учиться в Англию, чтобы вернуться в Индию уже мужчиной. Здесь его не считают своим, а он не думает, что англичанин. Потерянный среди двух стран, он должен сопроводить двух принцесс через горною кряду на их свадьбы. В долгом пути он влюбляется в одну из девушек и эта любовь взаимна. У нее нет будущего, но события начинают развиваться совсем по-другому.

3 "Шантарам", Грегори Дэвид Робертс О "Шантараме" не слышал разве что человек, который никогда ничего не читает и не заходит в интернет. Этот роман стал одним из самых значимых и продаваемых в 21 веке. В мире продано свыше 4 миллионов экземпляров книги, она получила огромное количество разных премий и номинаций. Самого автора Грегори Робертса сравнивают то с Хемингуэем, то с Мелвиллом. На самом же деле перед нами реальная история человека, которому удалось вырваться из самых трущоб и низов общества наверх, просто немного приправленная художественной каймой. Подобно самому писателю, главный герой имел проблемы с законом и долгое время скрывался от правосудия. Лишившись возможности видеться с ребенком после развода, он связался с наркотиками, получил срок в Австралии и бежал от заключения в Бомбей. Там началась его новая жизнь и познание этой новой, такой странной культуры. Здесь он был фальшивомонетчиком, контрабандистом, банальным вором, продавал оружие, ввязывался в разборки индийской мафии, которая еще жестче, чем итальянская. Но самое главное, что ему удалось уцелеть, найти свою любовь и завязать с прошлой жизнью.

4 "Сорок правил любви", Элиф Шафак Абсолютный мировой бестселлер своего времени, книга, переведенная на 30 языков по всему миру и главное, пробуждающая даже в израненном сердце веру в будущее. Тут также тесно переплетаются Восток и Запад, показывая, что для истинных чувств неважны места и география. События романа поделены на два временных пласта. Один сюжет идет по канве нашего времени, второй происходит в тринадцатом веке. Там, в небольшом восточном поселении, несколько людей, которые считают себя поборниками традиционной веры, платят лучшему убийце, чтобы расправиться с Шамсом Тебризи, проповедником, рассказывающим о непонятных 40 правилах настоящей любви. Те, кто искренне верит в силу чувств и в искренность, в доброту и правду, долго не живут и многим мешают. В настоящее время девушка, главная героиня, трудящаяся в литературном агентстве, получает на проверку и вычитку рукопись, которая отсылает ее в те события минувших веков. Чем дальше она читает роман, тем больше влюбляется в его автора, даже не видя творца ни разу в живую.

5 "Кровь цветов", Анита Амирезвани Пожалуй, можно смело сказать, что "Кровь цветов" – один из самых ярких дебютных романов последнего времени из США. Тем удивительнее, что эта история происходит в восточных декорациях. Это также удивительный роман о семейных узах и самых мрачных скелетах в шкафах. Героиня считает город Исфахан городом мечты и грез. Здесь вверх устремляются красивейшие мечети, висят над величественными реками красивые мосты, базары и улицы образуют лабиринт, а на улице запросто можно встретить гарем шаха в полном составе. Но больше всего в этом городе ценят ковры невероятного качества, которые буквально могут цениться выше золота и чести. И героиня понимает, что продаст даже душу, чтобы тоже творить искусство коврового мастерства. А сама ее судьба похожа на плетение искусного ковра.

6 "Имя мне – Красный", Орхан Памук Памук – известнейший писатель родом из Турции, обладатель множества престижных наград, самой значимой из них является Нобелевская премия. Почти все его романы так или иначе затрагивают Стамбул, описанный с невероятной любовью и знанием самых потаенных его уголков. Памук мастерски рассказывает о величественных рассветах и трагичных закатах Стамбула. Но самое главное, во всех его рассказах и книгах неминуемо встречаются восточная и западная культуры. Именно эта встреча подробно и мастерски описывается в этом романе мэтра большой прозы. Как и во всех книгах автора, события перенесены в Стамбульские кварталы шестнадцатого века. Здесь воедино сплетаются любовь и вражда, детективные мотивы и исторические справки, таинства создания миниатюр и восточные легенды. Турецкий султан повелел изготовить книгу, вкоторой бы сочетались элементы сразу двух культур – неслыханный вызов для своего времени. Художники сомневаются и бояться прогневать кого-то, кто может быть и могущественнее султана. И проливается кровь, алая, словно миниатюры в таинственной книге.