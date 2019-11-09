Невероятно захватывающие книги в жанре мистики (Фото)

1 Портрет Дориана Грея", Оскар Уайльд Эта книга – нечто прекрасное и необычное. Она позволит наполниться впечатлениями. История происходит во времена расцвета аристократического общества. По мотивам романа Уальда был создан зрелищный фильм о чудесном омоложении и исполнении желаний. Однажды талантливый художник написал портрет одного красивого молодого человека по имени Дориан Грей. Этот красавец не стесняется наслаждаться своей внешностью. Он сделает многое для сохранения своей молодости, даже продаст душу дьяволу, чтобы его портрет старел вместо него. Увенчается ли эта затея успехом?

2 "Призрак дома на холме", Шерли Джексон Интригующий роман о призраках входит в число книг по рекомендациям Стивена Кинга, а уж он-то в ужасах знает толк. Книга так же выходила в печать с чуть измененным названием "Призраки дома на холме". События разворачиваются в мрачном особняке, арендованном доктором Джоном Монтегю. Вместе с другими героями Монтегю поселяется в доме, чтобы исследовать паранормальные явления. Вскоре обитателей особняка начинают терроризировать призраки!

3 "Чужак", Стивен Кинг В парке маленького и уютного городка неожиданно находят труп жестоко убитого ребенка. Все улики говорят о том, что в городе появился злодей, который может принимать облик любых людей. Детектив полиции и частный сыщик берутся за дело. Смогут ли они разгадать тайну необычного преступника?

4 "Грязная работа", Кристофер Мур Вы не любите слишком уж страшных историй, но вам по душе черный юмор? Тогда обратите внимание на творчество Кристофера Мура, сочетающее в себе шутки и мистику. Его роман "Грязная работа" заслуженно входит в списки самых смешных книг. Впрочем, начало у книги трагичное. Чарли Ашер может показаться самым обычным новоиспеченным папочкой, от избытка отцовских чувств страдающего от легкой паранойи. Мужчин абсолютно уверен, что у его новорожденной дочурки есть признаки потусторонней силы. Как пить дать в родильном отделении от него пытаются скрыть, что у Софи хвостик и лишний пальчик. А тут еще и тип какой-то рядом ошивается, уверяя Чарли в том, что видеть он его в принципе не может…

5 "Кладбище домашних животных", Стивен Кинг Семья Крид, казалось бы, живет идеальной жизнью. Успешный муж, красивая жена, послушные дети и хорошие условия для жизни. Все меняется, когда семейство переезжает в новое место. Дом расположен рядом со старинным кладбищем, где происходят мистические вещи. Эта культовая книга Кинга легла в основу нескольких экранизаций, последняя из которых вошла в топ лучших ужасов 2018-2019 годов.

6 "Пожирающая серость", Кристина Линн Эрман Вайолет переезжает в маленький городок, находящийся среди лесов. В этом месте полно загадок. Кажется, что каждый человек здесь что-то скрывает. Достаточно часто здесь происходят странные события. Например, нередко пропадают люди, некоторые мучаются от страшных сновидений. Оказалось, что семья Вайолет причастна к созданию этого места. Похоже, пришло время разобраться.

7 Голодный дом", Дэвид Митчелл Одна из самых интригующих книг о пропавших без вести заставляет с нетерпением ждать развязки. Сюжет связан со странным домом, хозяева которого радушно приглашают к себе гостей. Вот только люди эти исчезают без следа. Что же творится в том странном доме?

8 "Химмельстранд", Йон Айвиде Линдквист Четыре семьи мило путешествуют в фургонах и наслаждаются жизнью. Однажды они легли спать и проснулись в каком-то ином мире. Здесь ничего нет. Ходят странные люди, происходят ужасно страшные и непонятные вещи. Как они туда попали? Для чего? Нужно вернуться обратно...

9 "Как повесить ведьму", Адриана Мэзер Род главного персонажа славится своей дурной репутацией. Несколько веков назад объявили охоту на ведьм. Легенда гласит, что род Саманты Мэзер проклят. Ей живется несладко. С ней никто не хочет дружить, ее боятся и сторонятся. События разворачиваются в Салеме, городе, где у каждого есть своя тайна.

10 "Синяя лилия, лилия Блу", Мэгги Стивотер Данный роман вошел в топ лучших книг февраля 2019-го. Творчество Мэгги Стивотер придется по душе поклонникам фэнтези жанра young adult. Блу разбита и очень грустна. У нее очень загадочно и необычно исчезла мама. Героиня решается искать ее самостоятельно. Она готова сделать все, чтобы найти маму, даже отправиться в иной мир. Там она встретится с настоящей опасностью. Героические друзья Блу готовы пойти на многое, чтобы спасти ее. Удастся ли им это? Можно ли помочь ей через сновидения?

11 "Ночь в одиноком октябре", Роджер Желязны Желязны завоевал сердца миллионов поклонников во всем мире, любящих атмосферу фантастики и фэнтези. Данный свой роман (выходивший под разными заголовками на русском языке) автор посвятил выдающимся писателям-мистикам: Мери Шелли, Говарду Лавкрафту, Эдгару Аллану По и так далее. Это великолепная книга для осеннего настроения! Сюжет повествует о таинственной Игре, которая происходит, когда Хэллоуин совпалает с полнолунием. В этот период рвется сама ткань мироздания, приоткрывая врата для Древних – так начинается Игра. Пока команда Открывающих пытается впустить Древних в наш мир, команда Закрывающих стремится закрыть врата, дабы не допустить начала великих бед.