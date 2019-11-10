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Неудобные ответы: ТОП-5 книг, которые должны быть включены в школьную программу

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Неудобные ответы: ТОП-5 книг, которые должны быть включены в школьную программу
13:02 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Эти книги дают возможность пережить "травматический" опыт более "литературным" способом, когда о "неудобном" рассказывает или бабушка, или известный поэт.

  • 1

    Олег Криштопа. Братство. Документальный роман по материалам следственного дела Кирилло-Мефодиевского братства

    Этот документальный роман построен на основе материалов следственного дела Украино-Славянского (Кирилло-Мефодиевского) общества: протоколов допросов, очных ставок, признаний, доносов и донесений. В книге оживают братья, молодые люди, которые неожиданно оказались в руках политической полиции и по-разному прошли испытания: вечно раздвоенный во всем Пантелеймон Кулиш, робкий интеллектуал Николай Костомаров, невольник чести Николай Гулак и ироничный Тарас Шевченко. Здесь оживают и герои из потустороннего: руководитель Третьего отдела граф Орлов, шеф жандармов Дубельт, киевские губернаторы Фундуклей и Бибиков, царь Николай I.

  • 2

    Андрей Достлев, Лия Достлева. Мне до сих пор стыдно выбрасывать пищу. Бабушка рассказывала мне о Голодоморе

    Эта книга - сочетание текста (предисловие Сергея Жадана и примечания авторов проекта) и фото (как медиума в представлении любых событий). В результате получается "визуальное исследование с использованием постфотографических практик, посвященное современным бытовым проявлениям исторических травм ХХ века". И посвященное в частности тому, как сегодня воспринимается голод в Украине 1932−33 годов.

  • 3

    Сергей Плохий. Затерянное царство. История "Русского мира" с 1470 до сих пор

    Эта книга стала откликом профессионального историка, одного из ведущих специалистов в области историографии и истории Восточной Европы, на российско-украинский конфликт, разгоревшийся в 2014 году. Подробно рассматривая историю украинского и русского народов, автор доказывает, что корни этого конфликта спрятаны в самом процессе становления России как государства.

  • 4

    Даг Эйстейн Ендшьо. Секс и религия: от бала девственности до благословенной гомосексуальности

    В книге известного норвежского ученого и правозащитника немало сведений не только об "эротичности" современной культуры отношений, но и огромный массив информации о непростых отношениях между сексом и различными религиями на протяжении всей истории человечества и в различных мировых культурах. В частности, рассматривается проблема допустимости или запрета половых отношений вне брака; отношение различных религий к разрешению священникам заниматься сексом, к гомосексуальным половым отношениям и сексу между представителями разных рас, к сексуальному самоудовлетворению и тому подобное.

    В целом это увлекательное исследование обычаев, ритуалов и правил, из которых становится видно, что с древних времен основной религиозный акцент делается на мужчин, и сексуальность женщины определяется исходя из ее отношений с ними. Тогда как мужчины обычно могут иметь нескольких женщин, как в браке, так и вне его, зато главным религиозным правилом в отношении женщин является то, что женщина сексуально ограничена только одним мужчиной. Неудивительно, что религиозные запреты, регулирующие поведение гетеросексуальных женщин, сегодня обсуждаются реже, чем запрет гомосексуальности, хотя имеют значительно более длинную историю.

  • 5

    Томас Эриксон. В окружении идиотов, или Как понять тех, кого невозможно понять

    Автор этого бестселлера - шведский писатель, психолог по социальным коммуникациям, бихевиорист и личный тренер. В своей книге он разделяет людей на четыре цветные типа, описывая логику поведения, темперамент, систему ценностей представителей каждого из цветов. Почему одних людей мы понимаем с полуслова, а других не понимаем вообще? Почему очень успешные люди иногда кажутся нам идиотами и психопатами? Как посмотреть на себя глазами других людей и научиться понимать даже тех, кто на нас совершенно не похож? Книга помогает лучше воспринимать людей с разными типами поведения и эффективно с ними общаться и может стать настольной для руководителей, психологов, менеджеров всех уровней.

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